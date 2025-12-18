Acesse sua conta
Após rebaixamento, ex-Bahia tem acerto encaminhado com time de Libertadores

O meia argentino Lucas Mugni deve assinar com o Mirassol

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:40

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bhia

O meia argentino Lucas Mugni, ex-Bahia, está próximo de definir seu futuro após o rebaixamento do Ceará à Série B em 2025. Aos 33 anos, o jogador negocia com o Mirassol e tem conversas avançadas para assinar contrato de um ano, com cláusula de renovação automática, o que pode garantir dois anos de vínculo — período que o atleta buscava desde o início das tratativas, inclusive quando ainda defendia o clube cearense.

De acordo com informações do ge, restam apenas detalhes burocráticos para o acerto com a equipe paulista, que disputará a Libertadores em 2026. Caso a negociação seja concretizada, Mugni encerrará sua passagem pelo Ceará após duas temporadas, nas quais somou 97 partidas, marcou sete gols, distribuiu 20 assistências e conquistou dois títulos do Campeonato Cearense.

Antes de atuar pelo Alvinegro, o meia teve passagem marcante pelo Bahia, clube que defendeu entre 2021 e 2023. Com a camisa tricolor, Mugni disputou 98 jogos, balançou as redes oito vezes e deu oito assistências. Ele integrou o elenco campeão da Copa do Nordeste de 2021, participou da campanha do acesso à Série A em 2022 e conquistou o Campeonato Baiano em 2023.

Revelado pelo Newell’s Old Boys, da Argentina, Mugni construiu carreira com passagens por clubes de diferentes países, como Lanús (ARG), Everton (CHI), Oriente Petrolero (BOL), Rayo Majadahonda (ESP), além de Sport e Flamengo no futebol brasileiro.

Se confirmado no Mirassol, o argentino terá um calendário cheio em 2026, com a disputa do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e, pela primeira vez na carreira, da Copa Libertadores.

