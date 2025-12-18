Acesse sua conta
Ex-Vitória nega acerto com time da Série B e segue livre no mercado

Após deixar o Ceará, o técnico Léo Condé desmentiu rumores que estaria apalavrado com o Sport

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 20:16

Léo Condé
Léo Condé Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O técnico Léo Condé, ex-Vitória, negou nesta quarta-feira (17) qualquer acerto para comandar um clube da Série B em 2026 e afirmou que segue livre no mercado. Por meio de nota divulgada por sua assessoria, o treinador rechaçou as informações de que estaria em negociação com o Sport, recém-rebaixado à segunda divisão do futebol brasileiro.

Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória

A manifestação do profissional ocorre após declarações do presidente eleito do clube pernambucano, Matheus Souto Maior, que havia afirmado que Condé estaria “apalavrado” para assumir o comando do time, restando apenas ajustes financeiros para a conclusão do acordo. O treinador, no entanto, negou a existência de qualquer tratativa.

“Em respeito ao Sport Club do Recife e à sua torcida, o técnico Léo Condé esclarece que, diferentemente do que vem sendo veiculado, não há nenhuma tratativa em andamento com o clube. Nenhuma negociação foi aberta, logo, também não procede a informação de que há entrave financeiro para acerto de contrato”, diz o comunicado. A nota ainda reforça o respeito do treinador pela instituição e destaca a importância da transparência para evitar interpretações equivocadas.

1º - São Paulo: 1434 pontos em 23 edições  por Reprodução

O Sport vive um momento de profunda reformulação após uma temporada desastrosa. O clube terminou a Série A como lanterna durante grande parte do campeonato e confirmou o rebaixamento com a pior campanha de sua história na competição. O desempenho culminou na renúncia do então presidente Yuri Romão e na eleição de Matheus Souto Maior para comandar o Leão da Ilha a partir de 2026.

Léo Condé, de 51 anos, tem seu nome ligado a campanhas marcantes no futebol nordestino e a Série B. No Vitória, após assumir o time em fevereiro de 2023, conduziu o time ao inédito título da Segundona daquele ano. No início de 2024, ainda conquistou o Campeonato Baiano, mas acabou demitido após um começo irregular na Série A. Ao todo, foram 74 partidas à frente do Rubro-negro baiano, com aproveitamento de 55,4%.

Após passagem pelo Leão, Condé comandou o Ceará. Chegou ao clube no meio da temporada de 2024, levou a equipe ao acesso à Série A e ainda conquistou o Campeonato Cearense neste ano. Na Série A, porém, apesar de uma campanha considerada segura ao longo do campeonato, o Vozão acabou rebaixado na última rodada, terminando a Série A na 17ª colocação, e ele decidiu deixar o clube.

