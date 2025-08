NOVA CARREIRA

Ex-Vitória vai estrelar série da Netflix; saibam quem

Ex-volante Fillipe Soutto interpretará Gérson na série que retrata os bastidores do tri da Seleção em 1970

A Netflix está produzindo uma nova série especial em homenagem ao tricampeonato mundial conquistado pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970. Intitulada “Brasil 70, A Saga do Tri”, a obra, que ainda não tem data de estreia, promete uma abordagem imersiva dos bastidores da histórica campanha, destacando nomes lendários como Pelé e os técnicos João Saldanha e Zagallo. >

Entre os integrantes do elenco, apenas um ex-jogador de futebol profissional fará parte da produção: Fillipe Soutto, ex-volante com passagem pelo Vitória, dará vida ao papel de Gérson, o icônico “Canhotinha de Ouro”. O ex-atleta de 34 anos vai atuar ao lado de nomes consagrados do cinema brasileiro, como Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo e Lucas Agrícola, enquanto será dirigido por Pedro e Paulo Morelli.>