Artilheiro do Bahia no ano, Lucho relembra seca de gols: 'Sabia que ia sair desse momento'

Depois de 23 jogos sem marcar, atacante uruguaio marcou três vezes nos últimos dois jogos e chegou aos 10 gols na temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 15:43

Lucho em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após uma incômoda sequência de 23 jogos sem marcar, Lucho Rodríguez enfim tirou um enorme peso das costas ao balançar as redes três vezes nas últimas duas partidas pelo Bahia. Mais aliviado, o atacante uruguaio voltou a conceder entrevistas e participou de uma coletiva nesta sexta-feira (1º), na Cidade Tricolor, onde comentou as dificuldades enfrentadas durante o período de jejum. >

“Sempre me apoiei no trabalho e sacrifício. Sabia que com trabalho e dedicação ia sair desse momento. São fases que os atacantes passam e não conseguem converter. Quando você entra tem que ter a confiança que pode seguir entrando. É importante seguir trabalhando para manter a confiança dentro de campo”, destacou o camisa 17 tricolor.>

Com a confiança renovada, Lucho voltou a falar sobre sua posição em campo. Diferente de alguns meses atrás, quando atravessava a seca de gols e havia demonstrado preferência por atuar pelos lados do campo, desta vez ele se mostrou mais flexível. Colocou-se à disposição do técnico Rogério Ceni para jogar onde for necessário e reafirmou seu comprometimento com a função de centroavante.>

“Havia dado declarações quando fui ao Uruguai e também falado com o Rogério sobre a posição. Antes de vir ao Bahia jogava de ponta, extremo, mas agora tenho que me adaptar como centroavante, como jogador de frente, posso fazer qualquer função. Mas como disse, onde o treinador acreditar que eu possa ajudar a equipe vou fazer”, acrescentou.>

Com os três gols recentes, Lucho retomou a artilharia do Bahia na temporada, agora com 10 gols marcados. Ele divide o posto com Willian José, que também soma 10 tentos. Apesar da disputa pela titularidade e pelo status de goleador do time, a relação entre os dois é marcada por parceria e respeito mútuo.>

“Willian me ajuda muito a cada treinamento, me dá muito apoio. Por toda carreira que construiu e vem fazendo. É admirável a experiência que tem, é aprender no dia a dia. A verdade é que ter ele como companheiro é um prazer e poder aprender com ele também me ajuda muito”, ressaltou o uruguaio.>

Lucho e o restante da equipe finalizaram a preparação para enfrentar o Sport neste sábado (2), às 16h, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 18ª rodada do Brasileirão. O último treino, realizado na manhã desta sexta, teve foco na parte tática. À tarde, a delegação tricolor embarcou rumo à capital pernambucana.>