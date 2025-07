GAROTOS POUCO APROVEITADOS

Bahia ou Vitoria: saiba quem mais utilizou jogadores da base no Brasileirão

Números mostram participação modesta dos pivetes de aço e dos crias da toca na elite nacional

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de julho de 2025 às 16:23

Bahia e Vitória sempre foram celeiros de talentos, revelando ao longo das décadas jogadores que brilharam no futebol mundial e outros que marcaram época vestindo as próprias cores dos gigantes do estado. Pelo lado tricolor, nomes como Daniel Alves e Anderson Talisca se destacaram na Europa, enquanto Marcelo Ramos e Uéslei Pitbull se tornaram sinônimos de gol no Esquadrão. Já o rubro-negro lançou campeões com a Seleção como Bebeto e Dida, além de ídolos como Nadgol e Rodrigo Chagas, atual técnico do sub-20. >

Entretanto, apesar dessa tradição e da força da base dos dois clubes, a participação dos atletas formados em casa no Brasileirão 2025 foi tímida, tanto no Esquadrão de Aço quanto no Leão da Barra.>

Bahia

O zagueiro Gabriel Xavier, que chegou ao sub-20 do Bahia em 2020, foi quem teve maior protagonismo entre os atletas formados no Bahia. Após ser titular absoluto na temporada passada, ele sofreu com lesões em 2025 e teve sua participação drasticamente reduzida no Brasileirão. Atuou em apenas quatro jogos, dois como titular, somando 233 minutos em campo. Ainda assim, foi o principal representante da base tricolor na Série A até aqui. >

Além dele, outros nomes apareceram de forma pontual. Tiago Souza, por exemplo, foi relacionado em 13 partidas e atuou em quatro, sendo autor de uma assistência no clássico Ba-Vi vencido pelo Bahia por 2 a 1. Os zagueiros Fredi e Ruan Pablo também tiveram chances rápidas.>

Enquanto isso, atletas como Jota, Vitinho, José Guilherme, Kauã Davi, que já se transferiu para o Levadia, da Estônia, e Dell chegaram a figurar no banco, mas não entraram em campo. Ao todo, os jogadores formados no Esquadrão somaram discretos 445 minutos jogados na competição. >

Participação dos jogadores formados pelo Bahia no Brasileirão:

Gabriel Xavier - relacionado para 10 jogos, atuou em quatro, jogando um total de 233 minutos >

Tiago Souza - relacionado para 13 jogos, atuou em quatro, jogando um total de 110 minutos >

Fredi - relacionado para 10 jogos, atuou em um, jogando um total de 90 minutos >

Ruan pablo - relacionado para cinco jogos, atuou em um, jogando um total de oito minutos >

Jota - relacionado para quatro >

Vitinho - relacionado para três jogos >

José Guilherme - relacionado para três jogos >

Kauã Davi - relacionado para dois jogos

>

Dell - relacionado para uma partida >

Vitória

Do lado rubro-negro, a história se resume praticamente a um único nome: Lucas Arcanjo. Formado no clube, o goleiro é titular absoluto há três temporadas e, em 2025, se firmou como o grande destaque do Vitória no Brasileirão. Com defesas decisivas, participou de 16 das 17 partidas disputadas até aqui, totalizando 1440 minutos em campo. No elenco atual, é o jogador com mais jogos (216) e o segundo goleiro que mais vestiu a camisa do clube na história. >

Fora o camisa 1, nenhum outro atleta oriundo da base rubro-negra teve minutos na Série A. Alguns jovens como Edenilson, Kauan, Lucas Lohan, Davi Barbosa e Kauan Vitor chegaram a ser relacionados em rodadas pontuais, mas não chegaram a entrar em campo. >

Participação dos jogadores formados pelo Vitória no Brasileirão:

Lucas Arcanjo - relacionado para 17 jogos, atuou em 16, jogando um total de 1440 minutos >

Edenilson - relacionado para cinco jogos >

Kauan - relacionado para dois jogos >

Lucas Lohan - relacionado para dois jogos >

Davi Barbosa - relacionado para dois jogos >