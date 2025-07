REPOSIÇÃO RÁPIDA

Vitória demite Laelson Lopes e acerta retorno de Rodrigo Chagas para a base

Treinador volta a comandar a equipe sub-20 do Leão após experiências no futebol profissional

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:17

Rodrigo Chagas é o novo técnico do Sub-20 do Vitória Crédito: Divulgação/EC Vitória

Após demitir o técnico Laelson Lopes da equipe Sub-20, o Vitória anunciou o retorno do treinador Rodrigo Chagas para assumir a função nas categorias de base. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (14), através das redes sociais do clube rubro-negro. O ex-jogador do Leão volta à base do clube após experiências no futebol profissional.>

O carioca é ex-lateral-direito, revelado pelo Vitória e atuou por clubes como Corinthians, Cruzeiro e Bayer Leverkusen. Rodrigo começou sua trajetória como treinador na base do Rubro-Negro Baiano, onde comandou onde conquistou o título da Copa do Nordeste Sub-20, em 2019.>

Entre 2020 e 2021, Rodrigo Chagas dirigiu a equipe profissional do Vitória, na Série B do Brasileirão, nas Copas do Brasil e do Nordeste e no Campeonato Baiano. Depois do Leão, o treinador passou por Jacuipense, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas, Monte Roraima e Porto Vitória antes de retornar ao Leão.>