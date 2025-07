OBJETIVO DEFINIDO

Em pré-temporada na Rússia, zagueiro baiano projeta retorno à elite: 'Focado no acesso'

O defensor do FK Ural participou da vitória por 4x0 no amistoso contra o Torpedo Miass

Já em ritmo de pré-temporada com o FK Ural, o zagueiro baiano Ítalo Assis deu o primeiro passo rumo à mais uma temporada no futebol russo. O defensor participou da vitória por 4x0 no amistoso contra o Torpedo Miass, iniciando a preparação para disputar o principal objetivo do clube em 2025: voltar à primeira divisão do Campeonato Russo. >