FUTEBOL DE BASE

Dupla Ba-Vi e Seleção Brasileira: conheça a história da Copa 2 de Julho

Criado em 2007, torneio revela talentos, celebra a Independência da Bahia e já contou com nomes como Alisson e Firmino

Criada em 2007, a Copa 2 de Julho presta homenagem à Independência da Bahia, celebrada em 2 de julho de 1823 — data que completou 200 anos em 2023. O evento é organizado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), ligada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), com apoio do Ministério do Esporte e da Federação Baiana de Futebol (FBF).>