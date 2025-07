SUL-AMERICANA

Bahia x América de Cali: onde assistir, horário e escalações

As equipes se enfrentam pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, nesta terça-feira (15), na Arena Fonte Nova, às 21h30

Onde assistir Bahia x América de Cali ao vivo

Bahia

O Bahia vive bom momento no Campeonato Brasileiro e agora volta suas atenções para a CONMEBOL Sul-Americana, uma das prioridades do clube em 2025. O time comandado por Rogério Ceni terá força quase total para o confronto, com exceção do atacante Willian José, que é dúvida após sofrer um problema no tornozelo. A equipe busca construir uma vantagem no primeiro jogo, já que a volta será na Colômbia. >