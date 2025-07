ESQUADRÃO DE AÇO

Em noite de Superman x Hulk, Bahia voa mais alto e supera Atlético-MG

Duelo de super-heróis teve Luciano Juba abrindo o placar, Hulk deixando tudo igual no final e Michel Araújo decidindo

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 23:07

Bahia venceu o Atlético-MG por 2x1 pelo Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Olhe para cima. Ou melhor, para dentro do gol. Na estreia do uniforme em homenagem ao lançamento do novo filme do Superman, os heróis tricolores saíram de campo com um sorriso no rosto e a sensação de terem salvado o dia. Em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu por 2x1 diante de um Atlético-MG, na Arena Fonte Nova. O duelo de super-heróis teve Luciano Juba abrindo o placar, Hulk deixando tudo igual no final e Michel Araújo decidindo.>

Sem tempo para comemorar, o Bahia tem apenas dois dias antes de voltar a campo pela Copa Sul-Americana. Na terça-feira (15), os tricolores continuam em Salvador para enfrentar o América de Cali, da Colômbia, em jogo válido pelos playoffs da competição internacional. A bola rola às 21h30.>

O JOGO

Frenético. Essa foi a palavra que resumiu o início do confronto entre Bahia e Atlético-MG. Quando o apito soou pela Fonte Nova pela primeira vez, os mineiros logo se lançaram ao ataque para incomodar de imediato os donos da casa. A velocidade do Galo nos primeiros minutos contagiou os tricolores, que partiram para a "trocação" com o adversário, assim como nos filmes de super-heróis.>

A afobação para equilibrar o ritmo do rival desestruturou o clube baiano, que passou a sofrer com investidas do Galo, sempre com muita velocidade. O desempenho dentro da campo provocou a irritação de Rogério Ceni, já que o time perdia a posse da bola em pouco tempo. Em uma das descidas para o ataque, Ademir ganhou da marcação e foi derrubado. Inicialmente, o pênalti foi marcado. No entanto, a penalidade foi reajustada para uma falta de fora da área após auxílio do VAR.>

Apesar do pênalti desmarcado, o lance serviu para impulsionar os tricolores. O Esquadrão passou a controlar melhor o tempo das jogadas, valorizando a posse da bola e escolhendo com mais eficácia quando acelerar o jogo. Do outro lado, o Galo não parou de avançar contra a defesa do Bahia. Assim como no confronto contra o Fortaleza, os donos da casa precisaram se fechar diante de um adversário com mais posse.>

Nos minutos finais do primeiro tempo, o ritmo cadenciado deu lugar novamente a um duelo de ataque contra defesa. Nesse contexto, o meio campo de cada equipe era apenas coadjuvantes de atacantes que "voavam" em campo, seja pela velocidade imposta ao jogo ou pela capacidade de articulação das jogadas. No final, faltou eficiência.>

Quando os times voltaram do intervalo, errado foi quem pensou que o ritmo iria diminuir. Antes da bola rolar, uma mudança em cada equipe, ambas para reforçar o ataque. Se as defesas estavam bem postadas, ganharia quem batesse mais forte, ou melhor. Logo aos sete minutos da etapa final, Lyanco afastou mal e a bola sobrou para Luciano Juba emendar um voleio da entrada da área e abrir o placar no jogo.>

O gol marcado foi responsável por aumentar a ansiedade do Atlético-MG, na mesma medida que o Bahia mostrou mais paciência para voltar a valorizar a posse e fazer seu jogo de triangulações e toques curtos. Apesar de conseguir armar jogadas para incomodar os mandantes, o Galo tinha dificuldade para furar o bloqueio tricolor. Assim, a solução foi chamar o seu herói para resolver o dia.>

Aos 45 minutos, escanteio para os mineiros. Vendo o Esquadrão de Aço se destacar durante a partida, o camisa sete alvinegro cobrou escanteio e contou com sua "super força" e um "super efeito" para surpreender Marcos Felipe e fazer um gol olímpico. Como o Galo não tinha kriptonita, o tento não enfraqueceu o Bahia. Aos 51, Michel Araújo recebeu na meia-lua, girou e mandou um balaço para definir o vencedor e explodir a torcida na Fonte Nova.>

FICHA TÉCNICA

Bahia 2 x 1 Atlético-MG - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

>

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.>

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael (Bernard), Lyanco, Alonso (Isaac) e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino (Igor Gomes) e Scarpa (Cuello); Dudu (Júnior Santos) e Hulk. Técnico: Cuca.>

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador;>

Gols: Luciano Juba, aos 7, Hulk, aos 45 e Michel Araújo, aos 51 minutos do segundo tempo;>

Cartões Amarelos: William José (Bahia); Guilherme Arana, Gustavo Scarpa (Atlético-MG)>

Público pagante: 30.060 pessoas;>

Renda: R$ 980.191,00;>

Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda, auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (Trio do Espírito Santo);>