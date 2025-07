À ESPERA DO GALO

Bahia tem retrospecto positivo contra o Atlético-MG dentro de casa

Tricolores voltam a enfrentar o Alvinegro neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de julho de 2025 às 05:10

Fora de casa, o Bahia conseguiu o empate contra o Atlético-MG Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Primeiro adversário do Bahia na volta ao Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG costuma ser um bom adversário para o tricolor jogando dentro de casa. Levando em consideração a própria competição nacional, o saldo do Esquadrão diante do Galo é positivo. Agora, após conquistar a classificação para as semifinais da Copa do Nordeste, os comandados de Rogério Ceni voltam à primeira divisão para entrar em campo pela 13ª rodada. >

Com o Bahia como mandante na Série A, as duas equipes já se enfrentaram 26 vezes na história da competição. Nesse cenário, a vantagem no retrospecto é levemente superior para o Esquadrão, que venceu oito confrontos, perdeu sete e empatou 11. Na última oportunidade em que as equipes se enfrentaram na Fonte Nova, quem riu foram os baianos.>

A ocasião ocorreu no Brasileirão do ano passado, quando o Tricolor aplicou um 3x0 no Galo, pela 26ª rodada do torneio. Os gols do Esquadrão foram marcados por Everaldo, Everton Ribeiro e Lucho Rodríguez. Outra partida recente que está na memória dos torcedores foi a goleada aplicada no rival de Belo Horizonte na última rodada da Série A de 2023. Precisando de um resultado positivo para continuar na primeira divisão, o tricolor venceu por 4x1 e confirmou sua manutenção no Campeonato Brasileiro.>

Para o confronto deste sábado (12), o time de Ceni vai chegar ao confronto com uma sequência de três jogos entre os dois clubes sem perder, o que aconteceu pela última vez em 2023, quando os mineiros venceram o time baiano por 1x0. Em território baiano, a última oportunidade com um revés dos tricolores ocorreu em 2021, um 3x2 com dois gols de Keno na parte final da partida.>

No entanto, quando se considera todos os duelos realizados entre Bahia e Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, o retrospecto é favorável ao time comandado por Cuca. Na história, foram disputados 48 jogos entre as duas equipes, com 20 vitórias do Galo, 17 empates e 11 triunfos do Esquadrão.>

Retrospecto geral

Alvinegros e tricolores estarão frente a frente novamente em 2025, mas o histórico de confrontos entre os clubes começou em 1968, em partida válida pela antiga Taça de Prata, torneio nacional de maior relevância na época. Desde então, considerando todas as competições, foram disputados 59 jogos entre Bahia e Atlético-MG. >

Nesse recorte, a vantagem segue com os mineiros. O Esquadrão de Aço saiu de campo comemorando o triunfo em 16 oportunidades, enquanto amargou a derrota em 24 confrontos. Já as duas equipes tiveram 19 empates durante a história.>

Assim como no cenário do próximo jogo, jogar frente à torcida tricolor historicamente é um diferencial para o Bahia superar o Galo. Na casa dos baianos, foram disputados 30 jogos entre as duas equipes, com 10 triunfos tricolores, sete dos alvinegros e 13 empates.>