CLÁSSICO VENCIDO

'Nos preparamos muito bem', diz Jean Lucas após classificação do Bahia na Copa do Nordeste

Tricolor superou o Fortaleza dentro da Arena Fonte Nova e vai enfrentar o Ceará na semifinal

Toda a espera dos torcedores do Bahia por voltar a ver o time de coração em campo foi recompensada quando o apito final determinou a classificação do Tricolor para as semifinais da Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira (9). Dominante dentro de sua estratégia, o Esquadrão recebeu o Fortaleza dentro da Arena Fonte Nova e superou o rival cearense por 2x1. Os gols do Bahia foram marcados por Willian José e Caio Alexandre. Matheus Pereira descontou para o Leão do Pici. O adversário da equipe na próxima fase é o Ceará, que venceu o Sport nos pênaltis.>