SUPER ESQUADRÃO

Com evento de lançamento, Bahia apresenta camisa em comemoração ao novo filme do Superman

O novo enxoval é produto de uma parceria firmada entre o clube e a Warner Bros. Pictures

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de julho de 2025 às 20:49

Uniforme do Bahia inspirado no Superman Crédito: Divulgação/Bahia

É um pássaro? É um avião? Não, é o 'Super Bahia'. Na noite desta terça-feira (8), o Esquadrão de Aço anunciou a nova camisa do time para a temporada, em ação realizada no Shopping Salvador. Em alusão ao lançamento do novo filme do Superman, com estreia marcada para 10 de julho, o novo enxoval é produto de uma parceria firmada entre o clube e a Warner Bros. Pictures, anunciada em abril deste ano, no Dia do Superman. >

Os jogadores do clube entram em campo com o novo manto no jogo contra o Atlético-MG pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 12 de julho, data em que os consumidores também já poderão encontrar o produto à venda. >

📰 Deu no Planeta Diário: o Mundo é Bahêa!



Esquadrão, Puma e Warner orgulhosamente apresentam camisa inédita inspirada no #Superman, lançada na pré-estreia do filme em Salvador. Neste sábado em campo e nas lojas! Edição Limitada ➡️ https://t.co/LKLcGTzThF #OlheParaCima #GoWild… pic.twitter.com/WlLr4maYJC — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 8, 2025

A colaboração, que envolve ações especiais até a estreia do filme, resgata um laço antigo com o universo do herói: em 1979, o cartunista Ziraldo criou o mascote oficial do Bahia, o "Super-Homem Tricolor", inspirado diretamente no personagem da DC Comics. O mascote permanece até hoje como símbolo da torcida do clube baiano.>

O vazamento da camisa ocorreu na última quinta-feira (26). A atriz Rachel Brosnahan, conhecida pelo papel em "Maravilhosa Sra. Maisel" e que interpreta Lois Lane no novo filme, publicou a foto da camisa nova em seu perfil oficial no Instagram. Personalizada com o nome de Brosnaham, a camisa tem as costas vermelhas, mangas azuis e números em amarelo. Um símbolo da DC aparece em cima.>