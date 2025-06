VEJA ANTES E DEPOIS

Cavalos, mato e abandono: vendido pelo Bahia, estado do Fazendão impressiona

Em meio a um processo de venda do terreno, o CORREIO foi ao antigo CT do Bahia na tarde desta sexta-feira (27)

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de junho de 2025 às 18:27

Centro de Treinamentos Osório Villas-Bôas, popularmente conhecido como Fazendão Crédito: Marina Silva/CORREIO

Onde antes foi palco de glórias, hoje resta apenas uma paisagem tomada por matos no local onde o Bahia treinou durante 40 anos de sua história. Vendido pelo Tricolor para uma construtora, o Centro de Treinamentos Osório Villas-Bôas, popularmente conhecido como Fazendão, atualmente se encontra em estado de abandono.>

Em meio a um processo de venda do terreno, o CORREIO foi ao antigo CT do Bahia na tarde desta sexta-feira (27) e encontrou o equipamento com animais circulando pelo local, onde antes os jogadores realizavam o aquecimento e se preparavam para as partidas da temporada. Confira nas fotos abaixo:>

De acordo com o divulgado pelo Bahia, o Fazendão tem área superficial de 125.463 m² e a área anexa, de 3.200,50 m². O futuro do equipamento, sediado em Lauro de Freitas, estará relacionado ao programa ‘Minha Casa Minha Vida’. O Esquadrão já não utilizava o Fazendão desde o fim de 2019, quando decidiu se mudar para a Cidade Tricolor, equipamento mais moderno e com espaço para ampliação. Em contrapartida ao fim da relação entre o clube e o equipamento, o Bahia tem negociações avançadas para comprar um terreno na Via Metropolitana, onde será construído o novo CT.>

Em 2020, o Conselho Deliberativo do Bahia aprovou o edital da venda do Fazendão. Naquele momento a gestão entendia que não tinha condição de arcar com os custos da manutenção de duas estruturas de grande porte.>

A ideia era usar o dinheiro da venda para pagar dívidas trabalhistas. O clube chegou a receber uma oferta de R$ 22 milhões pelo terreno em 2021, que foi aprovada em assembleia pelos sócios, mas os planos foram abortados após o início da negociação com o Grupo City para a transformação em SAF. Após o acordo com o fundo árabe, tanto a Cidade Tricolor quanto o Fazendão tiveram as posses passadas para o novo sócio.>

O Fazendão foi a casa do Bahia por 40 anos. O clube se mudou da Fazendinha, no Costa Azul, para o CT em 1979. Na época, o terreno em Itinga foi comprado utilizando o dinheiro da venda do jogador Jorge Campos para o Atlético-MG. Foi treinando no Fazendão que o Esquadrão dominou o Brasil pela segunda vez, se sagrando campeão brasileiro em 1988. Isso sem contar os 18 títulos estaduais conquistados da inauguração até a decisão da mudança para a Cidade Tricolor.>