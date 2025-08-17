Veja como fica o tempo em Salvador esta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 20:11
Neste domingo (17), os soteropolitanos voltaram a conviver com a chuva ao longo de todo o dia. Durante a próxima semana, as chances de chuva diminuem, mas ainda há previsão de precipitação no final de semana.
De acordo com a previsão do Climatempo, o início da semana, nesta segunda-feira (18), será marcado por um tempo firme. O sol aparece, apesar de algumas nuvens ainda estarem presentes ao longo do dia. A previsão é que não haja chuvas. As temperaturas vão variar entre 21 °C e 27 °C.
A terça-feira (19) será um dia de sol, porém com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade de diminui. As temperaturas são as mesmas da segunda-feira.
Na quarta (20) o sol aparece com algumas nuvens e uma chuva passageira deve cair durante o dia. O tempo se mantem firme à noite. Os termômetros ficam entre 23 °C e 25 °C, mesma temperatura esperada para a quinta-feira (21).
Na quinta, no entanto, a previsão indica um dia de sol, com chuva pela manhã redução das nuvens durante a tarde. A noite deve chegar com pouca nebulosidade. Já na sexta-feira (22), não chove e a umidade fica em 0%. O dia todo será de sol e tempo aberto.
O final de semana ainda não deve ser de praia, visto que a previsão indica um aumento de nuvens ao longo do sábado (23) e pancadas de chuva à noite. O domingo (24) tem o tempo parecido, mas com precipitação durante a tarde e à noite. As temperaturas variam 25 °C e 26 °C.