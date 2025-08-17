Acesse sua conta
Veja como fica o tempo em Salvador esta semana

Chances de chuva diminuem durante a semana, mas ainda há possibilidade de precipitação no fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 20:11

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Neste domingo (17), os soteropolitanos voltaram a conviver com a chuva ao longo de todo o dia. Durante a próxima semana, as chances de chuva diminuem, mas ainda há previsão de precipitação no final de semana. 

De acordo com a previsão do Climatempo, o início da semana, nesta segunda-feira (18), será marcado por um tempo firme. O sol aparece, apesar de algumas nuvens ainda estarem presentes ao longo do dia. A previsão é que não haja chuvas. As temperaturas vão variar entre 21 °C e 27 °C.

A terça-feira (19) será um dia de sol, porém com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade de diminui. As temperaturas são as mesmas da segunda-feira.

Na quarta (20) o sol aparece com algumas nuvens e uma chuva passageira deve cair durante o dia. O tempo se mantem firme à noite. Os termômetros ficam entre 23 °C e 25 °C, mesma temperatura esperada para a quinta-feira (21).

