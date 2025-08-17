Acesse sua conta
Salvador inicia vacinação antirrábica nesta segunda (18); veja postos

Imunização estará disponível em 91 pontos da cidade

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 14:49

Campanha de vacinação antirrábica em Salvador segue até sexta-feira (6)
Campanha de vacinação antirrábica em Salvador  Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Tem início nesta segunda-feira (18), a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2025, realizada pela  Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Os imunizantes começam a ser aplicados às 9h, no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X. A imunização também estará disponível em 91 postos da cidade. A mobilização segue até 30 de setembro com o objetivo de intensificar a imunização de cães e gatos contra a raiva, doença grave e letal que pode atingir todos os mamíferos, inclusive o ser humano.

Durante o período, a vacina estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h nas unidades de saúde e também contará com duplas de agentes de endemias percorrendo os bairros e postos itinerantes equipados com mesa, cadeira e sombreiro. Para facilitar o acesso, também haverá vacinação aos finais de semana, em pontos estratégicos e shoppings de grande circulação.

Veja quais são os 91 postos para vacinação antirrábica

Veja os postos disponíveis para vacinação antirrábica em Salvador por Reprodução
Veja os postos disponíveis para vacinação antirrábica em Salvador por Reprodução
Veja os postos disponíveis para vacinação antirrábica em Salvador por Reprodução
1 de 3
Veja os postos disponíveis para vacinação antirrábica em Salvador por Reprodução

No próximo sábado (23) e domingo (24), a vacinação acontecerá no Shopping Barra, sendo no sábado, das 9h às 16h, e domingo, das 12h às 17h, além de pontos nos Distritos Sanitários do Subúrbio, Liberdade e Boca do Rio.

Critérios de vacinação

Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Animais que receberem a vacina pela primeira vez (primovacinados) deverão tomar o reforço após 30 dias.

“Vacinar os animais de estimação é um ato de amor e de responsabilidade. Cada dose aplicada representa não apenas a proteção do melhor amigo, mas também a preservação da saúde de toda a família e da comunidade. A raiva é 100% letal, mas totalmente prevenível com a vacinação”, ressalta Andrea Salvador, diretora de Vigilância à Saúde.

