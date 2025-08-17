SAÚDE ANIMAL

Salvador inicia vacinação antirrábica nesta segunda (18); veja postos

Imunização estará disponível em 91 pontos da cidade

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 14:49

Campanha de vacinação antirrábica em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Tem início nesta segunda-feira (18), a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2025, realizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Os imunizantes começam a ser aplicados às 9h, no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X. A imunização também estará disponível em 91 postos da cidade. A mobilização segue até 30 de setembro com o objetivo de intensificar a imunização de cães e gatos contra a raiva, doença grave e letal que pode atingir todos os mamíferos, inclusive o ser humano.

Durante o período, a vacina estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h nas unidades de saúde e também contará com duplas de agentes de endemias percorrendo os bairros e postos itinerantes equipados com mesa, cadeira e sombreiro. Para facilitar o acesso, também haverá vacinação aos finais de semana, em pontos estratégicos e shoppings de grande circulação.

No próximo sábado (23) e domingo (24), a vacinação acontecerá no Shopping Barra, sendo no sábado, das 9h às 16h, e domingo, das 12h às 17h, além de pontos nos Distritos Sanitários do Subúrbio, Liberdade e Boca do Rio.

Critérios de vacinação

Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Animais que receberem a vacina pela primeira vez (primovacinados) deverão tomar o reforço após 30 dias.