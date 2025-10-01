Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 00:01
O mês começa com uma mensagem clara: é hora de priorizar a saúde. Segundo os anjos da guarda, 1º de outubro será marcado por oportunidades de retomar hábitos de autocuidado, reorganizar a rotina e prestar atenção ao que o corpo e a mente precisam. Cada gesto de cuidado será fortalecido pela proteção espiritual, trazendo mais energia e equilíbrio.
Touro
Seu anjo da guarda pede que você não deixe o cansaço do dia a dia atrapalhar seu bem-estar. O corpo pede mais movimento e mais leveza. O recado é que pequenas mudanças terão impacto duradouro, mesmo que você não consiga transformar tudo de uma vez.
Dica: caminhar ao ar livre no fim do dia ajuda a renovar sua energia e acalmar a mente.
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar
Virgem
O anjo da guarda lembra que disciplina é importante, mas que autocuidado também significa respeitar os próprios limites. Evite a autocobrança excessiva e organize sua rotina de forma realista, sem buscar perfeição. Outubro começa pedindo equilíbrio entre esforço e descanso.
Dica: criar uma rotina simples de alongamentos pela manhã vai melhorar sua postura e disposição ao longo do dia.
Alongamento é uma boa pedida para relaxar o corpo e oferece bem-estar
Aquário
Seu anjo indica que saúde é mais do que físico, é também equilíbrio emocional. O recado é que atividades relaxantes serão essenciais para evitar acúmulo de tensão. Este é o momento de encontrar práticas que tragam prazer, sem obrigatoriedade ou pressão.
Dica: experimente exercícios de respiração ou meditação guiada para acalmar os pensamentos e melhorar a concentração.
