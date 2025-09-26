ASTROLOGIA

Horóscopo semanal: veja o que os astros reservam para os signos de 29 de setembro a 5 de outubro

Período será marcado por emoções intensas, revisões importantes e transformações profundas em diferentes áreas da vida

A semana entre 29 de setembro e 5 de outubro será marcada por movimentos astrológicos intensos. O Sol em Libra em oposição a Netuno pode trazer incertezas e ilusões, pedindo atenção redobrada para evitar decepções. Mercúrio em tensão com Júpiter sugere exageros e mal-entendidos na comunicação, enquanto Vênus em Virgem em oposição a Saturno desafia as relações e pede maturidade emocional e financeira. Já Marte em Escorpião em quadratura com Plutão intensifica disputas de poder, mas também abre caminho para transformações profundas.

Áries

Semana de reavaliação nas relações pessoais e profissionais. A clareza pode ser difícil, por isso seja objetivo em acordos e evite prometer além do que pode cumprir. No trabalho, a organização e a disciplina trarão bons resultados.

Touro

Incertezas na carreira pedem atenção aos detalhes, mas a criatividade pode fluir com mais força. Invista em projetos que exijam cuidado e praticidade. Relações intensas podem trazer desafios: adapte-se sem entrar em conflitos.

Gêmeos

Reflexões sobre a vida amorosa e a expressão pessoal podem gerar confusões. No trabalho e na rotina, energia transformadora exige foco e disciplina. Cuidado com idealizações e mantenha os pés no chão para não se frustrar.

Câncer

Questões familiares e domésticas ganham destaque. Organizar e harmonizar o lar será fonte de segurança. Evite superestimar situações e encare os relacionamentos com realismo, equilibrando paixão e praticidade.

Leão

A comunicação pede cuidado para não gerar mal-entendidos. No ambiente familiar, podem surgir tensões que exigem paciência. É momento de reconstruir bases emocionais e buscar estabilidade interna.

Virgem

Atenção às finanças: evite gastos impulsivos. A comunicação pode ficar intensa e gerar atritos, especialmente em pequenas viagens ou na vizinhança. O período pede concretização de projetos com realismo e dedicação.

Libra

A sensação de incerteza sobre a própria identidade pode incomodar. Nas finanças, cuidado com expectativas exageradas. A semana exige foco, disciplina e alinhamento entre desejos e realidade, principalmente nos relacionamentos.

Escorpião

Introspecção será necessária para compreender os próprios sentimentos. A comunicação pode trazer atritos se for impulsiva, por isso busque equilíbrio. A energia de transformação é forte e pode abrir espaço para mudanças significativas.

Sagitário

Reflexões sobre amizades e grupos podem trazer questionamentos. O isolamento mental é possível, mas confie na intuição para encontrar clareza. A energia de transformação ajuda a romper padrões que já não fazem sentido.

Capricórnio

Repensar a carreira será inevitável. Busque clareza para não misturar idealizações com realidade. Nos relacionamentos profissionais, será preciso maturidade e objetividade para enfrentar obstáculos.

Aquário

Desejo de expansão pode gerar ilusões se não houver atenção. No trabalho, disputas de poder podem surgir, pedindo maturidade nas decisões. A semana é favorável para transformar ambições e canalizar energia de forma construtiva.

Peixes

Transformações profundas marcarão sua visão de mundo. Haverá tendência a idealizar, mas também a confrontar medos e responsabilidades. No setor afetivo, adote um olhar realista e maduro para manter a harmonia.