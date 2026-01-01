Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 19:20
Tata Estaniecki virou assunto nas redes sociais logo nas primeiras horas de 2026. A influenciadora publicou fotos do Réveillon na Bahia e deixou seguidores intrigados ao surgir sozinha nos registros compartilhados no Instagram. Na legenda, ela desejou boas energias para o novo ano ao escrever “Pode vir 2026, o melhor ano das nossas vidas, se Deus quiser”.
O detalhe que mais chamou atenção foi a ausência de Júlio Cocielo nas imagens. Os dois haviam anunciado recentemente uma reconciliação após o término do casamento, o que aumentou a curiosidade do público. Enquanto Tata aparecia curtindo a virada, Cocielo publicou uma foto celebrando o Ano Novo em outro ambiente, o que reforçou as especulações.
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki
Nos comentários, internautas não demoraram a questionar a situação do casal. “Não tinham voltado? Cadê o Júlio?”, escreveu uma seguidora. “O Júlio não passou com vocês? Que triste”, comentou outra, entre diversas mensagens levantando dúvidas sobre o relacionamento.
Apesar do burburinho, o histórico recente mostra que a relação entre Tata e Cocielo tem sido marcada por idas e vindas. Após anunciarem o fim do casamento em outubro, os dois afirmaram que manteriam uma relação de respeito por conta dos filhos Beatriz e Caio. Pouco tempo depois, Cocielo chegou a ser visto em uma festa de aniversário da influenciadora, o que reacendeu rumores de reconciliação.
Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o status atual da relação. Enquanto isso, a publicação de Tata segue rendendo comentários e mantendo os seguidores atentos a qualquer novo sinal do casal nas redes sociais.