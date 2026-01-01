Acesse sua conta
Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web

Publicação da influenciadora na virada do ano chamou atenção pela ausência de Júlio Cocielo e gerou uma enxurrada de comentários

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 19:20

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo Crédito: Reprodução/Instagram

Tata Estaniecki virou assunto nas redes sociais logo nas primeiras horas de 2026. A influenciadora publicou fotos do Réveillon na Bahia e deixou seguidores intrigados ao surgir sozinha nos registros compartilhados no Instagram. Na legenda, ela desejou boas energias para o novo ano ao escrever “Pode vir 2026, o melhor ano das nossas vidas, se Deus quiser”.

O detalhe que mais chamou atenção foi a ausência de Júlio Cocielo nas imagens. Os dois haviam anunciado recentemente uma reconciliação após o término do casamento, o que aumentou a curiosidade do público. Enquanto Tata aparecia curtindo a virada, Cocielo publicou uma foto celebrando o Ano Novo em outro ambiente, o que reforçou as especulações.

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
1 de 5
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução

Nos comentários, internautas não demoraram a questionar a situação do casal. “Não tinham voltado? Cadê o Júlio?”, escreveu uma seguidora. “O Júlio não passou com vocês? Que triste”, comentou outra, entre diversas mensagens levantando dúvidas sobre o relacionamento.

Apesar do burburinho, o histórico recente mostra que a relação entre Tata e Cocielo tem sido marcada por idas e vindas. Após anunciarem o fim do casamento em outubro, os dois afirmaram que manteriam uma relação de respeito por conta dos filhos Beatriz e Caio. Pouco tempo depois, Cocielo chegou a ser visto em uma festa de aniversário da influenciadora, o que reacendeu rumores de reconciliação.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o status atual da relação. Enquanto isso, a publicação de Tata segue rendendo comentários e mantendo os seguidores atentos a qualquer novo sinal do casal nas redes sociais.

