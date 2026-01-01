Acesse sua conta
Pai de Isabel Veloso pede orações e fala em esperança durante internação da filha

Pai da influenciadora agradece orações, fala em fé e pede muitos milagres para o novo ano enquanto Isabel segue internada na UTI

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 18:14

Isabel Veloso
Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Joelson Veloso, pai de Isabel Veloso, emocionou os seguidores ao fazer um desabafo nas redes sociais sobre o estado de saúde da influenciadora. Internada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, Isabel segue recebendo cuidados intensivos, o que mobilizou uma corrente de apoio entre fãs e amigos da família.

Em publicação recente, Joelson agradeceu as mensagens de carinho e destacou a força que tem recebido neste momento delicado. Ele afirmou que cada oração e palavra de apoio tem sido fundamental para enfrentar a situação e chamou a filha de princesa ao falar do amor e da fé que mantêm a família de pé.

O pai da influenciadora também fez um pedido especial para o novo ano, desejando que 2026 seja marcado por saúde, fé renovada e muitos milagres. A mensagem terminou com votos de esperança, coragem e amor para todos que acompanham a luta de Isabel.

Isabel Veloso

Isabel Veloso por Reprodução

Enquanto isso, Lucas Borbas, marido da influenciadora, também usou as redes sociais para compartilhar uma decisão pessoal. Ele contou que optou por passar a virada do ano sozinho, em silêncio e oração, como forma de buscar forças e organizar o coração diante do momento difícil vivido pela família.

O relato comoveu seguidores e reforçou a corrente de solidariedade em torno de Isabel Veloso, que segue recebendo apoio e mensagens de fé nas redes sociais.

