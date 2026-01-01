DESABAFO

Pai de Isabel Veloso pede orações e fala em esperança durante internação da filha

Pai da influenciadora agradece orações, fala em fé e pede muitos milagres para o novo ano enquanto Isabel segue internada na UTI

Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 18:14

Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Joelson Veloso, pai de Isabel Veloso, emocionou os seguidores ao fazer um desabafo nas redes sociais sobre o estado de saúde da influenciadora. Internada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, Isabel segue recebendo cuidados intensivos, o que mobilizou uma corrente de apoio entre fãs e amigos da família.

Em publicação recente, Joelson agradeceu as mensagens de carinho e destacou a força que tem recebido neste momento delicado. Ele afirmou que cada oração e palavra de apoio tem sido fundamental para enfrentar a situação e chamou a filha de princesa ao falar do amor e da fé que mantêm a família de pé.

O pai da influenciadora também fez um pedido especial para o novo ano, desejando que 2026 seja marcado por saúde, fé renovada e muitos milagres. A mensagem terminou com votos de esperança, coragem e amor para todos que acompanham a luta de Isabel.

Isabel Veloso 1 de 19

Enquanto isso, Lucas Borbas, marido da influenciadora, também usou as redes sociais para compartilhar uma decisão pessoal. Ele contou que optou por passar a virada do ano sozinho, em silêncio e oração, como forma de buscar forças e organizar o coração diante do momento difícil vivido pela família.