QUASE LEVOU!

Kaysar Dadour confere aposta da Mega da Virada e brinca com acertos após sorteio bilionário

Ex-BBB acertou três dezenas, mostrou o bilhete nas redes sociais e entrou no clima descontraído que tomou conta da web após o resultado

Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:31

Kaysar confere aposta da Mega da Virada, acerta três números e leva tudo na brincadeira Crédito: Reprodução

Kaysar Dadour entrou no clima da Mega da Virada e resolveu dividir com os seguidores o resultado da própria aposta. Após o sorteio, realizado no dia 1º de janeiro depois de um adiamento por problemas técnicos, o ex-BBB mostrou que acertou três números e levou tudo com bom humor.

Nas redes sociais, Kaysar publicou um registro do bilhete e fez piada com o resultado. "Acertei três, se tivesse acertado mais três ia sumir do mapa. Mas não deu dessa vez", escreveu, arrancando risadas e comentários dos fãs.

Kaysar Dadour 1 de 5

O concurso especial da Mega da Virada chamou atenção em todo o país por oferecer o maior prêmio da história da loteria, estimado em R$ 1,09 bilhão. O adiamento do sorteio aumentou ainda mais a expectativa e fez muita gente acordar cedo para conferir os números sorteados.