Kaysar Dadour confere aposta da Mega da Virada e brinca com acertos após sorteio bilionário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:31
Kaysar Dadour entrou no clima da Mega da Virada e resolveu dividir com os seguidores o resultado da própria aposta. Após o sorteio, realizado no dia 1º de janeiro depois de um adiamento por problemas técnicos, o ex-BBB mostrou que acertou três números e levou tudo com bom humor.
Nas redes sociais, Kaysar publicou um registro do bilhete e fez piada com o resultado. "Acertei três, se tivesse acertado mais três ia sumir do mapa. Mas não deu dessa vez", escreveu, arrancando risadas e comentários dos fãs.
Kaysar Dadour
O concurso especial da Mega da Virada chamou atenção em todo o país por oferecer o maior prêmio da história da loteria, estimado em R$ 1,09 bilhão. O adiamento do sorteio aumentou ainda mais a expectativa e fez muita gente acordar cedo para conferir os números sorteados.
Mesmo longe da bolada milionária, Kaysar entrou para a lista de famosos que comentaram o resultado e movimentaram a internet no primeiro dia do ano. O ex-brother, conhecido pelo carisma desde sua passagem pelo Big Brother Brasil, mostrou que encarou o momento com leveza e bom humor, celebrando o Ano Novo sem perder a descontração.