Globo define datas de estreia de três novelas inéditas para 2026

Datas já estão definidas para estreias nas faixas das 18h, 19h e 21h ao longo do primeiro semestre de 2026

Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:40

Globo já bateu o martelo e definiu quando entram no ar as três novas novelas Crédito: Reprodução

A TV Globo já tem parte importante da programação de 2026 organizada e confirmou quando três novelas inéditas chegam à grade. As produções vão ocupar as faixas das 18h, 19h e 21h ao longo do primeiro semestre e prometem renovar o horário nobre com histórias que misturam romance, música e dramas familiares.

A primeira estreia será Coração Acelerado, que entra no ar no dia 12 de janeiro, na faixa das 19h, substituindo Dona de Mim. Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a novela terá a música sertaneja como pano de fundo e será protagonizada por Isadora Cruz e Filipe Bragança. A data coincide com o lançamento do Big Brother Brasil 26, reforçando a aposta da emissora em um início de ano movimentado.

Na sequência, a Globo lança A Nobreza do Amor, prevista para estrear em 16 de março, às 18h, no lugar de Êta Mundo Melhor!. A trama é assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e marca o retorno de Duda Reis ao horário como protagonista após o destaque em Garota do Momento.

Fechando o trio de novidades, Quem Ama Cuida chega ao horário das 21h no dia 18 de maio, substituindo Três Graças. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a novela será estrelada por Letícia Colin e Chay Suede, com participação especial de Antonio Fagundes.

Em coletiva de imprensa realizada em dezembro, as autoras de Coração Acelerado comentaram a proposta da novela e a escolha do universo sertanejo como eixo central da história. “A ideia de fazer uma novela focada na música sertaneja veio da minha paixão pela história popular, porque identifico o sertanejo como o gênero mais parecido com novela no universo da música. As canções sempre contam uma história de amor, falam de sentimento, são populares, comunicam imediatamente. Eu tinha uma certa fascinação por isso”, afirmou Izabel de Oliveira.