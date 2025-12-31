Acesse sua conta
Mariana Rios encanta ao divulgar fotos inéditas com o filho e celebrar primeiros dias juntos

Atriz comemora oito dias de vida de Palo, abre álbum nas redes sociais e fala sobre amor, família e superação das críticas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:33

Mariana Rios emociona ao mostrar fotos inéditas com o filho Palo e celebrar nova fase Crédito: Reprodução

A atriz e apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais na terça-feira, dia 30 de dezembro, para celebrar uma data especial. Oito dias após o nascimento de Palo, seu primeiro filho com o economista Juca Diniz, a artista abriu um álbum de fotos inéditas e dividiu com os fãs registros íntimos desse início de maternidade.

Na legenda da publicação, Mariana traduziu em palavras a intensidade do momento vivido. "8 dias de transformação e eu só agradeço!", escreveu. Em seguida, ela destacou a importância do apoio familiar e médico nesse período delicado e cheio de emoções. "Tão maravilhoso ter meus pais perto de mim, meu amor João, meu filho tão esperado nos braços, nossa família, nossos amigos, meu médico querido Dr. Miguel Duarte que cuida tão bem de mim há mais de 5 anos! Obrigada Deus! Eu não me canso de agradecer!", declarou.

Mariana Rios grávida

Mariana Rios e Palo por Reprodução

O post rapidamente ganhou destaque e mobilizou fãs e amigos, que deixaram mensagens exaltando o amor e a conexão entre mãe e filho. Comentários como "Nossa, que fofura" e "Que lindeza, muito amor envolvido" se multiplicaram, reforçando o carinho do público pela nova fase da artista.

Antes mesmo do nascimento de Palo, Mariana Rios enfrentou críticas nas redes sociais por conta da escolha do nome do bebê. Em entrevista recente, ela falou abertamente sobre os ataques e refletiu sobre o impacto desse tipo de comportamento. "Sou muito convicta das minhas ideias e escolhas, e dificilmente algo da internet me abala. Mas, ao ler os comentários sobre o nome, percebi o quanto as pessoas estão tristes, sem amor e sem esperança. É muito doloroso ver adultos criticando uma criança que ainda nem nasceu", afirmou.

A apresentadora também destacou que as críticas revelam um problema maior de intolerância e violência simbólica nas redes. "Muitos afirmaram que meu filho sofrerá bullying. Mas quando você, adulto, já faz isso na internet, está ensinando às crianças que esse comportamento é normal", completou.

Apesar das polêmicas, Mariana reforçou que o nome Palo foi escolhido com afeto e significado desde o início do relacionamento. "Esse nome não surgiu de repente. Ele nos acompanha desde o primeiro dia juntos e carrega um significado muito pessoal. É uma decisão íntima, construída com amor", explicou.

