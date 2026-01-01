Acesse sua conta
Tainá Militão e Éder Militão exibem relógios milionários e chamam atenção

Casal celebrou a virada de 2026 em família e os acessórios usados somam quase R$ 1 milhão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:54

Relógios de luxo e Réveillon em família Tainá e Éder Militão celebram 2026 em grande estilo
Relógios de luxo e Réveillon em família Tainá e Éder Militão celebram 2026 em grande estilo Crédito: Reprodução/Instagram

A chegada de 2026 foi em clima de família e muito luxo para Tainá Militão e Éder Militão. O casal comemorou o Réveillon ao lado dos filhos e parentes próximos e compartilhou registros da noite nas redes sociais que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

Nas imagens publicadas por Tainá, além do clima de celebração e união, um detalhe roubou a cena. A influenciadora e o zagueiro do Real Madrid surgiram usando relógios da grife Rolex que, juntos, chegam ao valor aproximado de R$ 921 mil.

Na legenda do post, Tainá desejou boas energias para o novo ano. “Que 2026 seja um ano de amor próprio, sonhos realizados, saúde, fé e muita luz no caminho de cada uma de nós. Que nunca nos falte força para continuar e sensibilidade para sentir. Obrigada por estarem aqui”, escreveu.

O relógio usado por Éder Militão é vendido no site oficial da marca por cerca de 99,6 mil dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 549 mil na cotação atual. Já o modelo escolhido por Tainá, semelhante ao do marido e com diferença principalmente na cor, custa em torno de 67,5 mil dólares, cerca de R$ 372 mil.

A comemoração contou com a presença dos filhos de Tainá, Helena, de 6 anos, e Matteo, de 4, frutos do relacionamento anterior com Léo Pereira, além de Cecília, de 3 anos, filha de Militão. A reunião em família rendeu elogios nos comentários. “Família linda”, escreveu uma seguidora. “Que 2026 seja incrível”, desejou outra.

Nos últimos dias, Tainá também publicou momentos de carinho ao lado do jogador, reforçando o clima de romance e proximidade entre os dois. Em um dos vídeos, Militão aparece trocando abraços com Helena, cena que emocionou os fãs do casal e reforçou o clima de harmonia que marcou a virada do ano.

Tags:

Tainá Militão E Eder Militão

