LUXO NO RÉVEILLON

Tainá Militão e Éder Militão exibem relógios milionários e chamam atenção

Casal celebrou a virada de 2026 em família e os acessórios usados somam quase R$ 1 milhão

Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:54

Relógios de luxo e Réveillon em família Tainá e Éder Militão celebram 2026 em grande estilo Crédito: Reprodução/Instagram

A chegada de 2026 foi em clima de família e muito luxo para Tainá Militão e Éder Militão. O casal comemorou o Réveillon ao lado dos filhos e parentes próximos e compartilhou registros da noite nas redes sociais que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

Nas imagens publicadas por Tainá, além do clima de celebração e união, um detalhe roubou a cena. A influenciadora e o zagueiro do Real Madrid surgiram usando relógios da grife Rolex que, juntos, chegam ao valor aproximado de R$ 921 mil.

Na legenda do post, Tainá desejou boas energias para o novo ano. “Que 2026 seja um ano de amor próprio, sonhos realizados, saúde, fé e muita luz no caminho de cada uma de nós. Que nunca nos falte força para continuar e sensibilidade para sentir. Obrigada por estarem aqui”, escreveu.

O relógio usado por Éder Militão é vendido no site oficial da marca por cerca de 99,6 mil dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 549 mil na cotação atual. Já o modelo escolhido por Tainá, semelhante ao do marido e com diferença principalmente na cor, custa em torno de 67,5 mil dólares, cerca de R$ 372 mil.

A comemoração contou com a presença dos filhos de Tainá, Helena, de 6 anos, e Matteo, de 4, frutos do relacionamento anterior com Léo Pereira, além de Cecília, de 3 anos, filha de Militão. A reunião em família rendeu elogios nos comentários. “Família linda”, escreveu uma seguidora. “Que 2026 seja incrível”, desejou outra.