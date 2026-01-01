Acesse sua conta
Ana Castela lidera ranking e supera João Gomes nos cachês do Réveillon da Paulista 2026

Cantora sertaneja e Simone Mendes receberam os maiores valores para cantar na virada em São Paulo, segundo dados oficiais da Prefeitura

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 17:22

Veja quem liderou o ranking de cachês no Réveillon da Paulista 2026.
Veja quem liderou o ranking de cachês no Réveillon da Paulista 2026. Crédito: Reprodução

A virada de ano na Avenida Paulista não movimentou apenas multidões, mas também cifras milionárias nos bastidores. Dados publicados no Diário Oficial da Secretaria Municipal de Cultura revelam quanto cada atração recebeu para subir ao palco do Réveillon de São Paulo 2026 e colocam Ana Castela no topo da lista.

A cantora foi um dos grandes destaques da noite e garantiu o maior cachê do evento. Ana Castela recebeu R$ 1,35 milhão para comandar o show da virada, valor que também foi pago a Simone Mendes, que dividiu o primeiro lugar no ranking dos artistas mais bem remunerados da festa.

A dúvida sobre quem teria faturado mais alto entre Ana Castela e João Gomes também foi esclarecida. O cantor pernambucano aparece logo atrás, na segunda posição, com um cachê de R$ 1 milhão, consolidando seu espaço entre os nomes mais populares da música nacional.

Ana Castela

1 de 21
Ana Castela por Reprodução/Instagram

Na sequência, Maiara e Maraisa embolsaram R$ 900 mil para cantar na Paulista. Belo ficou com R$ 800 mil e Latino fechou contrato no valor de R$ 400 mil. Além das atrações musicais, o evento contou com momentos de fé e reflexão, com apresentações de Frei Gilson e Padre Marcelo Rossi, ampliando o alcance da celebração.

Organizado pela Prefeitura de São Paulo, o Réveillon da Paulista teve 14 horas de programação ininterrupta e uma queima de fogos de 15 minutos. A estrutura incluiu um palco com painel de LED cenográfico e dez torres de vídeo espalhadas pela avenida, garantindo visibilidade para o público ao longo de toda a via.

