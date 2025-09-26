4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 12:45
Outubro chegará trazendo grandes mudanças e energias positivas para quem está atento às oportunidades. É um mês perfeito para atrair prosperidade, crescimento financeiro e realizações pessoais. Quatro signos, em especial, sentirão a influência das estrelas de forma mais intensa, recebendo sorte, reconhecimento e chances de avançar em projetos e relacionamentos.
De acordo com os astros, Áries, Câncer, Libra e Virgem vão brilhar ainda mais no mês que vem, atraindo novas oportunidades, riqueza e a realização de desejos. Confira a previsão do jornal "Times of India".
Áries: Regidos por Marte, os arianos vão atrair novas oportunidades e fontes de renda em outubro. Será o momento ideal para focar em trabalho e negócios, com chances de expansão ou até de iniciar novos empreendimentos. Também será um período para fortalecer o lado espiritual e abrir portas para o sucesso a longo prazo.
Câncer: Sob a influência da Lua e com Júpiter transitando em seu signo, os cancerianos terão sabedoria, sucesso e bênçãos espirituais. Este será um período de estabilidade financeira e emocional, além de permitir a realização de desejos e a recuperação de recursos que estavam bloqueados.
Libra: Regidos por Vênus, os librianos terão Sol, Marte e Mercúrio em trânsito pelo signo, trazendo abundância e crescimento financeiro. A estabilidade emocional e a harmonia estarão em destaque, e o Budh Aditya Yoga favorecerá sabedoria e avanços importantes na vida pessoal e profissional.
Virgem: Com Mercúrio como regente e Vênus transitando pelo signo, os virginianos encontrarão oportunidades de ouro em outubro. Reconhecimento no trabalho, promoções ou bônus são prováveis, assim como investimentos bem-sucedidos em imóveis. O período também favorece novos aprendizados, conexões amorosas e momentos de qualidade para os casados.
