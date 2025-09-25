Acesse sua conta
Os 3 signos mais intensos (e difíceis) em um relacionamento

Descubra quais são os signos que desafiam qualquer parceiro com seu jeito intenso de amar

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock

Alguns signos do zodíaco carregam uma intensidade tão forte que podem transformar qualquer relacionamento em uma verdadeira montanha-russa. Mas isso não significa necessariamente falta de amor. O que acontece é que a energia deles costuma ser tão vibrante, crítica ou profunda que exige do parceiro uma dose extra de paciência.

Entre todos, três signos se destacam por testar mais os limites da convivência a dois. Entenda quais são e descubra o motivo desse jeito peculiar de amar, de acordo com o astrólogo João Bidu.

Áries

Áries é movido a fogo e entusiasmo. O ariano não gosta de esperar, tem pressa em realizar tudo e, muitas vezes, quer que o parceiro acompanhe esse ritmo acelerado. Além disso, adora estar no comando e dificilmente aceita ceder o controle da situação. Essa impulsividade pode gerar atritos, já que discussões rápidas e explosivas fazem parte da sua natureza. Por outro lado, quem topa viver com um ariano descobre um amor cheio de paixão, energia e vitalidade — desde que consiga ter jogo de cintura para lidar com a intensidade do dia a dia.

Virgem

O virginiano é detalhista ao extremo e tem um olhar clínico para tudo. Essa característica pode se transformar em cobranças constantes, já que ele tende a apontar falhas e a querer corrigir o que não considera perfeito. Muitas vezes, o excesso de crítica não vem de má intenção, mas do desejo de ajudar e melhorar o que está à sua volta. Ainda assim, isso pode cansar o parceiro, que precisa aprender a não levar tudo para o lado pessoal. A convivência com Virgem exige paciência, mas em troca oferece lealdade, dedicação e uma parceria sólida como poucas.

Escorpião

Escorpião é intensidade pura quando se trata de sentimentos. Ama de forma profunda e, por isso, pode se tornar possessivo, desconfiado e até controlador. Sua necessidade de entrega total na relação pode sufocar quem não sabe lidar com tamanha profundidade. Mas é justamente essa paixão inabalável que torna o escorpiano inesquecível. Com ele, não existe meio-termo: ou se mergulha de cabeça, ou não se mergulha. Quem aceita viver esse amor descobre experiências únicas, transformadoras e cheias de magnetismo.

No fim das contas, Áries, Virgem e Escorpião estão entre os signos que mais testam a paciência em um relacionamento. Mas é essa mesma intensidade que faz com que suas relações sejam marcantes, cheias de aprendizados e de emoções à flor da pele.

Signo Áries Virgem Escorpião Signos Zodíaco Astrologia

