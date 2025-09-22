Acesse sua conta
Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão

Enquanto alguns signos brilham com sorte, esses três precisam ter cuidado redobrado entre 22 e 28 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

A semana de 22 a 28 de setembro de 2025 chega com energias astrológicas intensas, que podem trazer oportunidades para alguns, mas também desafios para outros. Enquanto alguns signos recebem influência positiva do Sol, Marte e Mercúrio, outros podem se sentir mais pressionados e emocionalmente sensíveis.

Áries, Virgem e Peixes estão entre os que precisarão agir com cautela e equilíbrio para navegar pelos dias menos favoráveis. Os astros indicam que o trio terá dias mais desafiadores, com tensão, autocrítica e confusão emocional.

Veja as características dos signos

Áries: Marte, seu planeta regente, entra em Escorpião, trazendo intensidade e impulsividade. Para os arianos, isso significa que pequenas divergências podem se tornar conflitos maiores se não forem administradas com cuidado. Além disso, a oposição do Sol a Saturno e Netuno pode gerar frustração e exigir paciência. É uma semana para respirar fundo antes de agir, revisar decisões importantes e evitar atitudes precipitadas, seja no trabalho ou na vida pessoal.

Virgem: Os virginianos podem se sentir sobrecarregados com detalhes e cobranças externas nesta semana. A energia prática de Vênus favorece a organização, mas também intensifica a autocrítica. É fácil se perder em preocupações ou em tentativas de controlar tudo ao redor. Para lidar com isso, Virgem precisa aprender a delegar tarefas, confiar nos outros e aceitar que nem tudo está sob seu controle. Momentos de meditação ou pausas para descanso serão aliados importantes.

Peixes: A sensibilidade dos piscianos estará elevada, e a oposição do Sol a Netuno aumenta o risco de confusão e ilusões. As decisões podem parecer mais difíceis, e algumas expectativas podem não se concretizar como planejado. Para passar por essa semana, Peixes precisa manter os pés no chão, confiar na intuição, mas sem se deixar levar por idealizações. Cuidar da saúde mental e emocional será essencial para não se sobrecarregar.

