Semana começa com surpresas no trabalho para 4 signos: veja se o seu está na lista

Foco, coragem e novas parcerias prometem transformar a rotina profissional destes signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock

O céu chega cheio de movimentações e promete agitar a vida profissional de alguns signos logo no início da semana. Isso porque Marte entra em Escorpião nesta segunda-feira (22), trazendo coragem, garra e foco para enfrentar desafios, enquanto o Sol inicia sua temporada em Libra e marca o Equinócio de Primavera, trazendo equilíbrio, diplomacia e abertura para novas parcerias.

Entre todos os signos, quatro serão os mais impactados por essas energias e podem esperar boas novidades no trabalho. Confira se o seu está na lista do astrólogo João Bidu.

Escorpião: A entrada de Marte no seu signo aumenta a energia e a assertividade. É a hora de assumir liderança, resolver pendências com firmeza e mostrar toda a sua capacidade de transformação. Só cuidado para não exagerar na intensidade e acabar criando conflitos.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Libra: Com o Sol entrando em seu signo, começa um ciclo de renascimento. O período favorece negociações, novos contatos e parcerias profissionais. Seu carisma está em alta, e isso pode render oportunidades importantes e reconhecimento no trabalho.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Áries: Regido por Marte, Áries ganha força extra com o planeta em Escorpião. A semana traz mais determinação para conquistar espaço e energia para lidar com tarefas desafiadoras. É hora de cortar o que não funciona e investir apenas no que realmente traz resultado.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Leão: Com o Sol em Libra, setor das conexões, os leoninos podem expandir sua rede profissional. Convites e colaborações estão favorecidos, trazendo chances de crescimento. Já a energia de Marte em Escorpião ajuda a agir com estratégia, equilibrando brilho pessoal e eficiência.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

