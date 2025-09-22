ASTROLOGIA

Semana começa com surpresas no trabalho para 4 signos: veja se o seu está na lista

Foco, coragem e novas parcerias prometem transformar a rotina profissional destes signos

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:00

Signos Crédito: Shutterstock

O céu chega cheio de movimentações e promete agitar a vida profissional de alguns signos logo no início da semana. Isso porque Marte entra em Escorpião nesta segunda-feira (22), trazendo coragem, garra e foco para enfrentar desafios, enquanto o Sol inicia sua temporada em Libra e marca o Equinócio de Primavera, trazendo equilíbrio, diplomacia e abertura para novas parcerias.

Entre todos os signos, quatro serão os mais impactados por essas energias e podem esperar boas novidades no trabalho. Confira se o seu está na lista do astrólogo João Bidu.

Escorpião: A entrada de Marte no seu signo aumenta a energia e a assertividade. É a hora de assumir liderança, resolver pendências com firmeza e mostrar toda a sua capacidade de transformação. Só cuidado para não exagerar na intensidade e acabar criando conflitos.

Libra: Com o Sol entrando em seu signo, começa um ciclo de renascimento. O período favorece negociações, novos contatos e parcerias profissionais. Seu carisma está em alta, e isso pode render oportunidades importantes e reconhecimento no trabalho.

Áries: Regido por Marte, Áries ganha força extra com o planeta em Escorpião. A semana traz mais determinação para conquistar espaço e energia para lidar com tarefas desafiadoras. É hora de cortar o que não funciona e investir apenas no que realmente traz resultado.

Leão: Com o Sol em Libra, setor das conexões, os leoninos podem expandir sua rede profissional. Convites e colaborações estão favorecidos, trazendo chances de crescimento. Já a energia de Marte em Escorpião ajuda a agir com estratégia, equilibrando brilho pessoal e eficiência.