Touro, Leão e Peixes precisam desapegar em setembro para evoluir

Setembro pede mudanças: veja por que esses signos devem soltar o que pesa e abrir espaço para novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:07

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro chegou trazendo transformações poderosas. Logo de cara, Saturno retrógrado em Peixes já mexe com as emoções, enquanto Urano em Gêmeos, Netuno em Áries e Plutão em Aquário reforçam que este é um mês de revisões e mudanças inevitáveis. Ou seja: insistir no que já perdeu o sentido só vai deixar tudo mais pesado. O segredo? Praticar o desapego.

Segundo o astrólogo João Bidu, Touro, Leão e Peixes serão os signos mais desafiados a praticar o desapego em setembro. O processo pode ser intenso, mas também libertador.

Touro: Apegado por natureza, você detesta mudanças bruscas, mas setembro não vai deixar espaço para tanta resistência. Com Urano retrógrado cutucando sua vida, chegou a hora de rever posses, relações e situações que só ocupam espaço. Soltar o que já não faz sentido pode ser desconfortável no começo, mas vai abrir portas incríveis para novas oportunidades.

Leão: Você gosta de ter o controle e, muitas vezes, mantém coisas apenas para não perder reconhecimento. Só que os eclipses do mês deixam claro: segurar o que já está ultrapassado só atrasa sua evolução. O desafio é praticar o desapego de padrões e expectativas irreais para brilhar de forma ainda mais verdadeira e autêntica.

Peixes: Com Saturno retrógrado em seu signo, setembro mexe fundo nas suas emoções. Guardar mágoas, culpas ou ilusões não vai te levar a lugar nenhum. Desapegar pode doer, mas é fundamental para se abrir a novas curas, experiências e um equilíbrio mais leve. Quanto mais você solta, mais o Universo te devolve em forma de crescimento.

