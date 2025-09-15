ASTROLOGIA

Os vilões da vez: estes 3 signos vão trair sem remorso esta semana

Aproximação do eclipse solar parcial pode despertar lados sombrios e impulsos perigosos

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:00

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Os astros alertam: entre 15 e 21 de setembro, a aproximação do eclipse solar parcial pode despertar lados sombrios e impulsos perigosos. Enquanto alguns signos sofrerão com decepções, outros podem ser justamente quem provoca as quedas e quebra os pactos de confiança.

A influência crítica do Sol em Virgem tensiona os relacionamentos e acende a necessidade de controle, o que pode fazer alguns signos cruzarem limites que antes pareciam intransponíveis.

Os signos no trabalho 1 de 12

Signos que podem trair ou agir pelas costas

Gêmeos

Com a mente acelerada e o coração dividido, pode acabar dizendo o que não devia ou mantendo segredos perigosos. A tentação de viver “duas vidas” será forte - especialmente no amor.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Sagitário

O desejo por liberdade pode falar mais alto que os compromissos. Há risco de romper acordos impulsivamente e ferir quem confia em você. O impulso por novas aventuras será quase irresistível.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Aquário

O desapego típico pode virar frieza, e a racionalidade pode mascarar atitudes calculistas. Pode omitir verdades importantes achando que está “protegendo” os outros - quando, na verdade, está traindo.