Os vilões da vez: estes 3 signos vão trair sem remorso esta semana

Giuliana Mancini
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:00
Os astros alertam: entre 15 e 21 de setembro, a aproximação do eclipse solar parcial pode despertar lados sombrios e impulsos perigosos. Enquanto alguns signos sofrerão com decepções, outros podem ser justamente quem provoca as quedas e quebra os pactos de confiança.
A influência crítica do Sol em Virgem tensiona os relacionamentos e acende a necessidade de controle, o que pode fazer alguns signos cruzarem limites que antes pareciam intransponíveis.
Signos que podem trair ou agir pelas costas
Gêmeos
Com a mente acelerada e o coração dividido, pode acabar dizendo o que não devia ou mantendo segredos perigosos. A tentação de viver “duas vidas” será forte - especialmente no amor.
Sagitário
O desejo por liberdade pode falar mais alto que os compromissos. Há risco de romper acordos impulsivamente e ferir quem confia em você. O impulso por novas aventuras será quase irresistível.
Aquário
O desapego típico pode virar frieza, e a racionalidade pode mascarar atitudes calculistas. Pode omitir verdades importantes achando que está “protegendo” os outros - quando, na verdade, está traindo.
