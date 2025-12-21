FAMOSOS

Filho de Caetano Veloso diz que só voltou a cantar após sinal divino: 'Me veio uma paz'

Zeca Veloso está lançando seu primeiro álbum, que tem participação do pai

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:27

Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso Crédito: Elisa Maciel/Reprodução/Instagram

Filho do meio de Caetano Veloso, o cantor Zeca Veloso revelou que nem sempre soube que queria continuar a carreira na música. O artista contou sobre ter vivido um momento de incertezas, em que até recusou um convite do pai. Mas a retomada veio após ter recebido, segundo ele, um sinal divino.

Zeca, que chegou a se aventurar como DJ na noite do Rio de Janeiro, foi chamado por Caetano para a seguir em turnê com ele no show "Ofertório", na companhia de seus outros dois irmãos, Moreno e Tom. Ele declinou em princípio, mas acabou voltando atrás.

"Aquele momento foi quando tinha reacendido a fé em mim. Eu estava tentando me guardar, procurando um caminho. Um dia eu estava no culto à noite e eu tinha decidido não fazer o show. Eu estava ali, num momento de oração, com o olho fechado. Antes de eu abrir o olho, me veio uma paz. Um paz total e uma voz que me dizia...Vai! Estão estou liberado", contou, em entrevista no "Sem Censura".

Zeca, que hoje tem 33 anos e está lançando seu primeiro álbum, batizado de "Boas novas", falou que sua relação com a religiosidade começou há muitos anos, desde que viveu um outro momento na infância. "Sempre tive fé, desde jovem. Sempre fui cristão. Desde que eu ouvi falar de Jesus isso me tocou. E eu tive uma experiência, que considero ser uma experiência com Deus, com 11 ou 12 anos".