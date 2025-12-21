Acesse sua conta
Filho de Caetano Veloso diz que só voltou a cantar após sinal divino: 'Me veio uma paz'

Zeca Veloso está lançando seu primeiro álbum, que tem participação do pai

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:27

Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso
Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso

Filho do meio de Caetano Veloso, o cantor Zeca Veloso revelou que nem sempre soube que queria continuar a carreira na música. O artista contou sobre ter vivido um momento de incertezas, em que até recusou um convite do pai. Mas a retomada veio após ter recebido, segundo ele, um sinal divino.

Zeca, que chegou a se aventurar como DJ na noite do Rio de Janeiro, foi chamado por Caetano para a seguir em turnê com ele no show "Ofertório", na companhia de seus outros dois irmãos, Moreno e Tom. Ele declinou em princípio, mas acabou voltando atrás.

Zeca Veloso

Zeca Veloso
Zeca Veloso por Elisa Maciel/Reprodução/Instagram
Zeca Veloso por Elisa Maciel/Reprodução/Instagram
Zeca Veloso por Elisa Maciel/Reprodução/Instagram
Zeca Veloso por Elisa Maciel/Reprodução/Instagram
Zeca Veloso por Gleeson Paulino/Reprodução/Instagram
Zeca Veloso por Reprodução/Instagram
Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso por Elisa Maciel/Reprodução/Instagram
1 de 8
Zeca Veloso por Gleeson Paulino/Reprodução/Instagram

"Aquele momento foi quando tinha reacendido a fé em mim. Eu estava tentando me guardar, procurando um caminho. Um dia eu estava no culto à noite e eu tinha decidido não fazer o show. Eu estava ali, num momento de oração, com o olho fechado. Antes de eu abrir o olho, me veio uma paz. Um paz total e uma voz que me dizia...Vai! Estão estou liberado", contou, em entrevista no "Sem Censura".

Zeca, que hoje tem 33 anos e está lançando seu primeiro álbum, batizado de "Boas novas", falou que sua relação com a religiosidade começou há muitos anos, desde que viveu um outro momento na infância. "Sempre tive fé, desde jovem. Sempre fui cristão. Desde que eu ouvi falar de Jesus isso me tocou. E eu tive uma experiência, que considero ser uma experiência com Deus, com 11 ou 12 anos".

Caetano Veloso em Salvador

Caetano Veloso na praia do Porto da Barra, em Salvador
Caetano Veloso, Paula Lavigne e o chef Vini Figueira por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso em sua casa no Rio Vermelho por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso na praia do Porto da Barra, em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso no Ensaio do Cortejo Afro por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso no Ensaio do Cortejo Afro por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso treinando na academia Villa Forma, em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso e Gilberto Gil foram às ruas de Salvador para desfilarem no bloco dos Filhos de Gandhy por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso no Porto da Barra por Agência Fred Pontes
1 de 9
Caetano Veloso na praia do Porto da Barra, em Salvador por Reprodução/Instagram @marcusdanttas @rodyoli

