ROMANCE

De férias nas Maldivas, Gracyanne Barbosa expõe momento íntimo com o namorado: ‘Acordo ele’

Influenciadora digital compartilhou momentos com o namorado nas redes sociais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 23:59

Gracyanne Barbosa e o namorado, Gabriel Cardoso, nas Maldivas Crédito: Reprodução | Instagram

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, está vivendo dias de romance e calmaria nas Maldivas com o namorado, Gabriel Cardoso. Nesta quinta-feira (19), a influenciadora compartilhou detalhes do hotel onde está hospedada e aproveitou para expôr um momento íntimo do casal.

Em publicação feita através dos Stories do Instagram, a influenciadora contou que entraria no quarto em silêncio para não acordar o namorado, mas logo mudou de ideia. “Ou acordo ele, né”, escreveu na legenda com um emoji de fogo, dando a entender um clima caloroso entre os dois.

Gracyanne Barbosa e namorado fazem viagem 1 de 8

Antes disso, Gracyanne revelou que tinham perguntado o que os dois tinham feito durante a viagem. "Gente, estão perguntando muito o que eu tenho feito aqui de legal e várias outras coisas. Hoje a gente fez snorkel, e eu nunca tinha feito. Sabe aquele mergulho com o tubinho e a máscara para enxergar embaixo da água?", disse.

Gracyanne fez publicação de momento íntimo nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

"Juro, eu só não chorei porque já estava embaixo da água, então já estava com os olhos molhados. Fiquei tão emocionada… poucas coisas na vida me deixam tão feliz quanto ver a natureza assim de perto, é perfeito. A gente viu tartaruga, arraia, tubarão, os peixinhos, o fundo do mar. Eu amei, amei. Está no meu top 1", completou Gracyanne.

Gracyanne Barbosa 1 de 10

Gracyanne também disse que quando voltar ao Brasil conhecerá outros lugares. "Assim, no topo das coisas que eu mais gostei de fazer na vida. Tô muito, muito feliz. Quem tiver oportunidade, faça. No Brasil tem um monte de lugar legal também. Quando eu chegar, quero conhecer vários".