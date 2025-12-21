Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

Sidiney de Moraes, que fez história em 2003, contou o destino do dinheiro e o motivo de se manter longe dos holofotes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:30

Show do Milhão
Show do Milhão Crédito: Reprodução

O “Show do Milhão”, clássico game show do SBT criado por Silvio Santos, marcou gerações ao desafiar participantes com perguntas de conhecimento geral e um prêmio máximo de R$ 1 milhão. Em mais de vinte anos de programa, apenas um competidor conseguiu alcançar o feito: Sidiney de Moraes, ex-funcionário do Banco do Brasil e morador do Mato Grosso do Sul.

Show do Milhão

Show do Milhão por Reprodução
Show do Milhão por Reprodução
Show do Milhão por Reprodução
Show do Milhão por Reprodução
Show do Milhão por Reprodução
Show do Milhão por Reprodução
1 de 6
Show do Milhão por Reprodução

A vitória histórica aconteceu em 22 de outubro de 2003, quando Sidiney acertou a pergunta final: “Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula?”. Convicto, respondeu “6 e 27 de outubro” e ouviu Silvio Santos anunciar, em meio a papel picado e aplausos, que havia se tornado milionário.

Em entrevista ao jornal O Globo, Sidiney revelou como utilizou o prêmio. Doou R$ 100 mil para cada um dos filhos, R$ 15 mil para um familiar próximo e dividiu outros R$ 5 mil entre parentes. Desde então, leva uma vida reservada em seu estado natal e evita aparições públicas. Em 2017, chegou a recusar um convite do SBT para reencontrar Silvio Santos. “Tem gente que faz loucura por causa de mixaria. É perigoso”, explicou.

O “Show do Milhão” foi exibido originalmente entre 1999 e 2009, voltou em 2021 com Celso Portiolli e atualmente é um quadro fixo do Programa Silvio Santos, sob o comando de Patrícia Abravanel. Mesmo com tantas versões, Sidiney de Moraes segue como o único participante a conquistar o prêmio máximo da atração.

Mais recentes

Imagem - Nem pense nisso: veja os 7 objetos que o Feng Shui manda não dar de presente no Natal

Nem pense nisso: veja os 7 objetos que o Feng Shui manda não dar de presente no Natal
Imagem - Saiba detalhes sobre a ligação que Zezé Di Camargo recebeu de Jair Bolsonaro

Saiba detalhes sobre a ligação que Zezé Di Camargo recebeu de Jair Bolsonaro
Imagem - Anjo da Abundância: 3 signos podem encontrar dinheiro inesperado e ter novas oportunidades financeiras a partir deste domingo (21 de dezembro)

Anjo da Abundância: 3 signos podem encontrar dinheiro inesperado e ter novas oportunidades financeiras a partir deste domingo (21 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)
02

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

Imagem - Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026
03

Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026

Imagem - Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador
04

Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador