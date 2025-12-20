DEU RUIM

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Profissional recebeu orientação de corretor do Safra para investimento de alto risco na Bolsa de Valores

Metrópoles

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 18:57

Imagem ilustrativa Crédito: Imagem: Art Genie | Shutterstock

Um médico de um dos hospitais mais caros de São Paulo planeja acionar a Justiça após perder quase R$ 1 milhão investido na Bolsa de Valores sob orientação de um corretor do Banco Safra, em 2020.

Segundo ele, há mais profissionais que passaram pela mesma situação, com grandes prejuízos financeiros, o que pode render uma ação coletiva contra o banco. O corretor acabou demitido após o caso.