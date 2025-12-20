Acesse sua conta
Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Profissional recebeu orientação de corretor do Safra para investimento de alto risco na Bolsa de Valores

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 18:57

Construir uma reserva de emergência é essencial, assim como entender onde aplicar o seu dinheiro (Imagem: Art Genie | Shutterstock)
Imagem ilustrativa Crédito: Imagem: Art Genie | Shutterstock

Um médico de um dos hospitais mais caros de São Paulo planeja acionar a Justiça após perder quase R$ 1 milhão investido na Bolsa de Valores sob orientação de um corretor do Banco Safra, em 2020.

Segundo ele, há mais profissionais que passaram pela mesma situação, com grandes prejuízos financeiros, o que pode render uma ação coletiva contra o banco. O corretor acabou demitido após o caso.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

