SAÚDE

1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue serão entregues ao Ministério da Saúde

Primeiras 300 mil doses serão entregues no início da próxima semana

Maysa Polcri

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 18:14

Vacina da dengue atualmente tem duas doses Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Butantan dará início à entrega de 1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. As primeiras 300 mil doses serão entregues no início da próxima semana e, até o final de janeiro de 2026, mais um milhão de doses serão entregues.

A Butantan-DV é a primeira vacina do mundo em dose única contra a dengue. Antes da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Instituto Butantan já havia dado início, sob risco, à produção do imunizante em seu parque industrial.

O Butantan fechou uma parceria internacional com a empresa chinesa WuXi para aumentar a produção e ampliar a entrega no segundo semestre de 2026.

A Butantan-DV foi aprovada pela Anvisa para ser utilizada na população brasileira de 12 a 59 anos. Nesse público, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue.

De acordo com a estratégia anunciada pelo Ministério da Saúde, as primeiras doses serão destinadas aos profissionais da Atenção Primária, que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em visitas domiciliares. Com a ampliação da capacidade produtiva, o ministério deverá estender a vacinação ao público geral, começando pelos adultos de 59 anos e avançando gradualmente até atingir a faixa dos 15 anos.