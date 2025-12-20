Acesse sua conta
3 signos vivem um alívio inesperado e muita sorte nos últimos dias de dezembro

O fim do mês traz viradas inesperadas, reconhecimento e oportunidades para alguns signos específicos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 15:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Os últimos dias de dezembro carregam uma energia de fechamento, recompensa e realinhamento. Depois de um ano exigente, alguns signos entram agora em um período em que as coisas fluem com mais leveza, a sorte aparece com menos esforço e situações que estavam travadas começam a se resolver naturalmente.

A partir de hoje, essa fase favorece reconhecimento, encontros importantes e decisões que abrem caminhos mais prósperos. Para esses signos, não é sobre forçar resultados, mas sobre saber receber o que chega.

Touro:

Esse é um período de oportunidades práticas e concretas. Os últimos dias de dezembro favorecem ganhos, novos acordos e ideias que podem se transformar em algo duradouro. Há uma sensação clara de que o esforço começa a gerar retorno. A sorte se manifesta quando você confia mais no seu talento e se permite querer mais, sem medo de parecer ambicioso.

Dica cósmica: Invista tempo no que pode crescer a longo prazo.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Leão:

Os últimos dias de dezembro trazem reconhecimento claro para tudo o que você construiu ao longo do ano. Esforços que pareciam invisíveis começam a ser notados, especialmente na vida profissional. Além disso, há uma abertura emocional importante, com chance de aproximações afetivas que trazem segurança, apoio e sensação de estar no lugar certo. A sorte se manifesta quando você confia no seu valor e para de se questionar tanto.

Dica cósmica: Aceite elogios sem minimizar suas conquistas.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Sagitário:

Uma mudança significativa acontece na forma como as pessoas ao seu redor se posicionam. Situações que antes pareciam injustas começam a se equilibrar, e você percebe quem realmente está do seu lado. Os últimos dias de dezembro favorecem expansão, novos projetos e decisões que trazem mais liberdade. A sorte surge quando você deixa o passado no lugar dele e foca no próximo passo.

Dica cósmica: Não carregue culpas antigas para o novo ciclo.

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
1 de 10
Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Tags:

Signo Touro Leão Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

