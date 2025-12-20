ASTROLOGIA

3 signos vivem um alívio inesperado e muita sorte nos últimos dias de dezembro

O fim do mês traz viradas inesperadas, reconhecimento e oportunidades para alguns signos específicos

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 15:00

Os últimos dias de dezembro carregam uma energia de fechamento, recompensa e realinhamento. Depois de um ano exigente, alguns signos entram agora em um período em que as coisas fluem com mais leveza, a sorte aparece com menos esforço e situações que estavam travadas começam a se resolver naturalmente.

A partir de hoje, essa fase favorece reconhecimento, encontros importantes e decisões que abrem caminhos mais prósperos. Para esses signos, não é sobre forçar resultados, mas sobre saber receber o que chega.

Touro:

Esse é um período de oportunidades práticas e concretas. Os últimos dias de dezembro favorecem ganhos, novos acordos e ideias que podem se transformar em algo duradouro. Há uma sensação clara de que o esforço começa a gerar retorno. A sorte se manifesta quando você confia mais no seu talento e se permite querer mais, sem medo de parecer ambicioso.

Dica cósmica: Invista tempo no que pode crescer a longo prazo.

Leão:

Os últimos dias de dezembro trazem reconhecimento claro para tudo o que você construiu ao longo do ano. Esforços que pareciam invisíveis começam a ser notados, especialmente na vida profissional. Além disso, há uma abertura emocional importante, com chance de aproximações afetivas que trazem segurança, apoio e sensação de estar no lugar certo. A sorte se manifesta quando você confia no seu valor e para de se questionar tanto.

Dica cósmica: Aceite elogios sem minimizar suas conquistas.

Sagitário:

Uma mudança significativa acontece na forma como as pessoas ao seu redor se posicionam. Situações que antes pareciam injustas começam a se equilibrar, e você percebe quem realmente está do seu lado. Os últimos dias de dezembro favorecem expansão, novos projetos e decisões que trazem mais liberdade. A sorte surge quando você deixa o passado no lugar dele e foca no próximo passo.

Dica cósmica: Não carregue culpas antigas para o novo ciclo.