Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem nasceu nos anos 60 e 70 desenvolveu 9 forças mentais que estão desaparecendo nas gerações atuais

Pesquisa repercutida na França mostra como uma formação baseada na experiência prática influenciou o equilíbrio emocional dessas gerações

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:00

O estudo deixa claro que não se trata de idealizar as décadas de 1960 e 1970
O estudo deixa claro que não se trata de idealizar as décadas de 1960 e 1970 Crédito: Freepik

Uma notícia positiva para quem hoje está na faixa dos 50 e 60 anos: segundo um estudo citado pelo jornal francês Ouest-France, pessoas nascidas nas décadas de 1960 e 1970 desenvolveram habilidades mentais que vêm se tornando menos comuns na sociedade atual, de acordo com a Psicologia.

A pesquisa aponta que essas características foram moldadas por um modo de vida mais simples, porém mais exigente. O dia a dia trazia desafios constantes e poucas soluções imediatas.

Origem dos sobrenomes

SANTOS - Sobrenome vem do termo latino sanctus, que significa “sagrado” ou “santo”. Linhagem possivelmente teve origem na Sierra de los Santos, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Na Idade Média, o nome Santos também era atribuído a indivíduos nascidos em 1º de novembro, data comemorada como o Dia de Todos os Santos. por Imagem: New Africa | Shutterstock
SILVA - Trata-se de um sobrenome toponímico (ligado a um local geográfico), derivado do vocábulo latino silva, que quer dizer “bosque” ou “mata”. Com a ocupação romana na Península Ibérica, muitos portugueses passaram a adotar Silva como parte do nome pessoal. por
LIMA - A expressão referia-se aos naturais da região do rio Lima, que tem sua nascente no sul da Espanha e desemboca no oceano Atlântico, ao norte de Portugal. por Imagem: KlavdiyaV | Shutterstock
SOUZA - Com “z”, com “s”? A forma Souza é a mais difundida no Brasil.  Mas todos têm a mesma origem: derivam do termo latino saxa, que significa algo como “pedra” ou “rochedo”. Essa palavra do latim passou por alterações no português antigo, tornando-se “sausa”, que mais tarde evoluiu para “sousa”.  por Imagem: Noelia photographer | Shutterstock
ALVES - Esse é um sobrenome de origem patronímica, ou seja, criado a partir do “nome do pai” – originalmente, Alves é uma forma reduzida de Álvares, que quer dizer “filho de Álvaro”. Pode ser traduzido como “aquele que observa tudo, zela, protege, defende” ou ainda “plenamente sábio, cauteloso”. por Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock
ALMEIDA - Sobrenome de origem portuguesa, deriva dos vocábulos árabes “a” (al) e “mesa” (meida). Em termos geográficos, representa algo semelhante a “planalto” ou “terreno plano”. por Imagem: fizkes | Shutterstock
OLIVEIRA - Oliveira possui uma base toponímica, fazendo alusão à árvore da qual se colhem as azeitonas, conhecida no português antigo como “olveira”. por
ANDRADE - A origem desse sobrenome está ligada a uma antiga família da região da Galícia, na Espanha, cujas propriedades localizavam-se na localidade de Andrada, entre Ferrol e Villalba. por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
FERREIRA - Derivado do termo latino ferraria, que quer dizer “depósito de ferro”, faz referência aos lugares onde os romanos extraíam o minério. A palavra em latim também pode carregar o significado de “forja” ou “oficina” e deu origem a variações como o sobrenome Ferrara, na Itália. por
1 de 9
SANTOS - Sobrenome vem do termo latino sanctus, que significa “sagrado” ou “santo”. Linhagem possivelmente teve origem na Sierra de los Santos, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Na Idade Média, o nome Santos também era atribuído a indivíduos nascidos em 1º de novembro, data comemorada como o Dia de Todos os Santos. por Imagem: New Africa | Shutterstock

A falta de telas e o fato de assumir responsabilidades desde cedo tiveram papel decisivo nesse processo. Como consequência, competências como paciência, autonomia e tolerância à frustração foram mais estimuladas, traços que hoje nem sempre aparecem com a mesma intensidade entre os mais jovens.

Competências psicológicas mais presentes nessas gerações

1) Paciência

Em uma época em que tudo levava mais tempo, saber esperar fazia parte da rotina. Psicólogos apontam que essa vivência contribuiu para escolhas mais conscientes e uma relação mais serena com o tempo.

2) Controle emocional

O estudo indica que, naquele período, o raciocínio lógico costumava prevalecer sobre reações impulsivas. O autocontrole desenvolvido na infância aparece associado, mais tarde, a menos ansiedade e estresse.

3) Satisfação com o essencial

Com menos consumo e menor pressão por mudanças constantes, essas gerações construíram um senso maior de contentamento e desapego material.

4) Confiança na própria capacidade

Diferentemente da tendência atual de atribuir tudo a fatores externos, quem cresceu nesse contexto aprendeu a valorizar esforço, disciplina e responsabilidade individual.

5) Resistência ao desconforto

A ausência de respostas rápidas tornou o incômodo algo comum. Essa experiência ajudou a desenvolver flexibilidade emocional e resiliência ao longo da vida.

6) Resolução prática de problemas

Resolver situações sem apoio tecnológico, consertar objetos ou se orientar por mapas eram atitudes corriqueiras. Isso fortaleceu a autonomia e a confiança pessoal.

7) Capacidade de esperar recompensas

Aprender que os resultados nem sempre são imediatos favoreceu o autocontrole e reduziu a impulsividade. Uma meta-análise de 2020 aponta que a autorregulação na infância está ligada a melhor desempenho acadêmico e saúde mental na vida adulta.

8) Atenção prolongada

Ler por longos períodos, escrever cartas ou ouvir discos inteiros ajudou a desenvolver maior capacidade de concentração, bem diferente do ritmo acelerado atual.

9) Enfrentamento direto de conflitos

A comunicação presencial ensinou a interpretar gestos, expressões e a exercitar a escuta ativa, contribuindo para uma comunicação mais clara e eficiente.

Um aprendizado que segue atual

O estudo deixa claro que não se trata de idealizar as décadas de 1960 e 1970, que também foram marcadas por desigualdades e dificuldades sociais.

A intenção é mostrar que alguns aspectos desse estilo de vida ainda podem servir de referência hoje. Conforme destacado no artigo, que também teve repercussão no portal argentino Infobae, o avanço tecnológico nem sempre vem acompanhado de maior força emocional ou mental.

Mais recentes

Imagem - Vini Jr. fica derretido com nova dança de Virginia; veja vídeo

Vini Jr. fica derretido com nova dança de Virginia; veja vídeo
Imagem - Após polêmica com Zezé Di Camargo, Latino fará especial de Natal no SBT

Após polêmica com Zezé Di Camargo, Latino fará especial de Natal no SBT
Imagem - Após anunciar corrente de oração, Lucas Borbas atualiza quadro de saúde de Isabel Veloso: ‘Ganhei meu dia’

Após anunciar corrente de oração, Lucas Borbas atualiza quadro de saúde de Isabel Veloso: ‘Ganhei meu dia’

MAIS LIDAS

Imagem - Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda
01

Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
02

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda
03

Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda

Imagem - Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance
04

Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance