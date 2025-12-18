Anjo da Revelação envia recado para o seu signo que mudará 2026 (18 de dezembro); veja como agir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:21
O recado do céu para esta quinta-feira, 18 de dezembro, é direto: não tente dar conta de tudo ao mesmo tempo. A energia do dia favorece decisões conscientes, conversas claras e atitudes alinhadas com a verdade de cada um.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
O universo não cobra velocidade, mas presença. Pequenos passos dados com responsabilidade hoje tendem a gerar segurança, equilíbrio e sensação de dever cumprido ao final do dia.
Quem respeitar o próprio ritmo e agir com atenção aos detalhes perceberá que a vida começa a fluir com menos esforço.