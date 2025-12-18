FILME

Confira qual filme a Sessão da Tarde exibe nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Comédia familiar traz conforto e boas lembranças

Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:46

Clássico de ação anima esta tarde Crédito: Reprodução

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (18) exibe um dos clássicos da comédia americana, “Pai Em Dose Dupla 2”, como parte da grade de filmes da semana, prometendo reunir a família em um momento de descontração, perto das festividades de final de ano, como o Natal.



Após resolverem suas diferenças, Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark Wahlberg) precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais (John Lithgow e Mel Gibson), que possuem comportamentos bem diferentes.

'Pai em Dose Dupla 2' 1 de 5