Confira qual filme a Sessão da Tarde exibe nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Felipe Sena
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:46
A Sessão da Tarde desta quinta-feira (18) exibe um dos clássicos da comédia americana, “Pai Em Dose Dupla 2”, como parte da grade de filmes da semana, prometendo reunir a família em um momento de descontração, perto das festividades de final de ano, como o Natal.
Após resolverem suas diferenças, Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark Wahlberg) precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais (John Lithgow e Mel Gibson), que possuem comportamentos bem diferentes.
'Pai em Dose Dupla 2'
Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.