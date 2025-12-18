Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira qual filme a Sessão da Tarde exibe nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Comédia familiar traz conforto e boas lembranças

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:46

Clássico de ação anima esta tarde
Clássico de ação anima esta tarde Crédito: Reprodução

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (18) exibe um dos clássicos da comédia americana, “Pai Em Dose Dupla 2”, como parte da grade de filmes da semana, prometendo reunir a família em um momento de descontração, perto das festividades de final de ano, como o Natal.

Após resolverem suas diferenças, Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark Wahlberg) precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais (John Lithgow e Mel Gibson), que possuem comportamentos bem diferentes.

'Pai em Dose Dupla 2'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
1 de 5
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Tags:

Sessão da Tarde

Mais recentes

Imagem - Zezé Di Camargo faturou quase R$ 20 milhões com shows pagos por prefeituras em 2025

Zezé Di Camargo faturou quase R$ 20 milhões com shows pagos por prefeituras em 2025
Imagem - Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)
Imagem - Esqueça o airfryer e o micro-ondas: esse eletrodoméstico versátil que descongela, esquenta e cozinha

Esqueça o airfryer e o micro-ondas: esse eletrodoméstico versátil que descongela, esquenta e cozinha

MAIS LIDAS

Imagem - Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA
01

Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA

Imagem - Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia
02

Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
03

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal

Imagem - Repórter de TV é encontrada morta ao lado do marido
04

Repórter de TV é encontrada morta ao lado do marido