Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Perfumes nacionais unem sofisticação, fixação e originalidade, oferecendo luxo sem pesar no bolso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06:36

Perfumes nacionais rivalizam com importados caros
Perfumes nacionais rivalizam com importados caros Crédito: Gerada por IA

Os perfumes nacionais têm provado que não é preciso gastar fortunas para exalar luxo. Marcas como Natura, O Boticário e Eudora investem em tecnologia, matérias-primas de alta qualidade e combinações originais, criando fragrâncias capazes de competir com os grandes nomes da perfumaria internacional.

Além da qualidade, os aromas brasileiros se adaptam melhor ao nosso clima e estilo de vida, equilibrando elegância e leveza em perfumes que funcionam tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais. Confira cinco opções que se destacam pela fixação, originalidade e sofisticação.

5 perfumes brasileiros que superam os importados de luxo

Egeo Dolce (O Boticário)

Fragrância gourmand com marshmallow, framboesa e baunilha. Intensa, doce e com fixação prolongada, mantém leveza sem perder presença.

Una Artisan (Natura)

Equilíbrio refinado de notas florais, especiarias e fundo amadeirado. Elegante e discreto, ideal para ocasiões sociais e profissionais.

Lyra (Eudora)

Combinação de frutas vermelhas, florais e fundo amadeirado cremoso. Sofisticado, intenso e versátil, perfeito para climas quentes.

Coffee Woman Seduction (O Boticário)

Notas de café, baunilha e musk criam aroma ousado e envolvente, com projeção marcante e identidade tipicamente brasileira.

Essencial Oud (Natura)

Interpretação sofisticada do oud, com especiarias e notas florais. Potente, duradouro e original, rivalizando com perfumes internacionais de luxo.

Os perfumes nacionais estão mostrando que luxo não precisa custar uma fortuna. O Egeo Dolce (O Boticário) sai por cerca de R$ 202,80 no combo com desodorante e body spray, ou R$ 74,98 na versão de 90 ml, oferecendo aroma doce e marcante. O sofisticado Una Artisan (Natura), opção premium da marca, custa R$ 209,90 na Shopee e é perfeito para ocasiões especiais. Já o Lyra (Eudora), vendido por R$ 130,41 no Mercado Livre, combina versatilidade e elegância para o dia a dia.

Para quem busca fragrâncias ousadas e envolventes, o Coffee Woman Seduction (O Boticário) custa R$ 189,90 e se destaca pelo aroma marcante. O Essencial Oud (Natura), disponível por R$ 167,00, entrega uma fragrância potente e duradoura que rivaliza com perfumes importados. Essas opções nacionais provam que é possível unir qualidade, sofisticação e preço acessível em um único frasco.

