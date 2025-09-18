Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

8 perfumes perfeitos para quem ama chocolate

Opções femininas e masculinas misturam cacau, fava tonka e notas irresistíveis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:00

Perfumes para quem gosta de chocolate
Perfumes para quem gosta de chocolate Crédito: Shutterstock

Quem ama chocolate sabe que esse é um vício difícil de largar - mas ele não precisa ficar só na sobremesa. A área da perfumaria também encontrou um jeito de traduzir essa paixão em fragrâncias cheias de personalidade, que brincam com a cremosidade do cacau, a intensidade das trufas, o dulçor da baunilha e até o toque floral do heliotrópio, que lembra o chocolate. O resultado traz opções envolventes e quase “degustáveis”, que conquistam tanto mulheres quanto homens.

Essas fragrâncias se tornaram queridinhas porque unem o conforto de notas adocicadas à sofisticação de flores, especiarias e madeiras. Alguns são delicados e românticos, perfeitos para o dia a dia; outros são intensos e marcantes, ideais para noites especiais.

Reunimos aqui 8 perfumes que transformam o amor pelo chocolate em experiências olfativas únicas, com opções para diferentes gostos e bolsos.

Perfumes para quem ama chocolate

Black XS for Her Rabanne por Reprodução
Fantasy Britney Spears por Reprodução
Kenzo Amour por Reprodução
Angel Mugler por Reprodução
Joop! Homme por Reprodução
Prada Candy Night por Reprodução
Trésor Lancôme por Reprodução
Bad Boy Carolina Herrera por Reprodução
1 de 8
Black XS for Her Rabanne por Reprodução

Black XS for Her Rabanne — a partir de R$ 470

Com cacau, patchouli e pimenta-rosa, o Black XS for Her equilibra ousadia e feminilidade em um aroma doce, sensual e cheio de personalidade. Ideal para quem gosta de perfumes que se destacam sem perder a elegância.

Prós: fragrância elegante e marcante

Contras: fixação baixa

Fantasy Britney Spears — a partir de R$ 158

Doce e divertido, o Fantasy combina frutas tropicais com chocolate branco e cupcake, equilibrados por flores delicadas e fundo amadeirado. É uma opção acessível e envolvente para quem quer um perfume açucarado sem exagero.

Prós: agradável; bom custo-benefício; doce na medida

Contras: fixação e projeção fracas

Kenzo Amour — a partir de R$ 459

Romântico e delicado, o Kenzo Amour traz notas aconchegantes de chá branco e arroz, mescladas a flores como cerejeira e frangipani. O fundo de baunilha e incenso deixa a fragrância suave, perfeita para o dia a dia.

Prós: frasco bonito; bom custo-benefício; suave para uso diário

Contras: fixação considerada fraca

Angel Mugler — a partir de R$ 500

Um verdadeiro ícone da perfumaria, Angel mistura algodão doce, frutas, caramelo e chocolate em um aroma gourmand intenso. Clássico e viciante, é ideal para quem gosta de perfumes que não passam despercebidos.

Prós: clássico da perfumaria; marcante; não enjoativo

Contras: fixação divide opiniões

Joop! Homme — a partir de R$ 207

Marcante e ousado, o Joop! Homme mistura especiarias como canela e cardamomo ao heliotrópio, que lembra chocolate, finalizando com baunilha e fava tonka. Uma fragrância intensa e sensual, mas que pode ser doce demais para alguns.

Prós: marcante; boa fixação; ótimo custo-benefício

Contras: pode ser enjoativo para alguns

Prada Candy Night — a partir de R$ 992

Elegante e moderno, o Prada Candy Night traz laranja amarga e íris, equilibradas com patchouli e almíscar, e fecha com cacau e fava tonka. Um perfume noturno, marcante e doce sem ser enjoativo.

Prós: fragrância delicada; boa fixação; marcante

Contras: duração poderia ser maior na pele

Trésor Lancôme — a partir de R$ 549

Delicado e atemporal, o Trésor abre com rosa e damasco, evolui para notas de baunilha, íris e heliotrópio, e finaliza com âmbar e sândalo. É uma fragrância versátil, que combina tanto com ocasiões especiais quanto com o dia a dia.

Prós: versátil; queridinho de longa data

Contras: frasco pequeno pelo preço

Bad Boy Carolina Herrera — a partir de R$ 480

O Bad Boy combina frescor cítrico e especiado com a profundidade do cacau torrado e da fava tonka. É sofisticado, moderno e traduz bem a dualidade masculina: ousado, intenso e ao mesmo tempo sensível.

Prós: fixação boa; fragrância marcante

Contras: pode não agradar fãs de perfumes masculinos tradicionais

Leia mais

Imagem - Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Imagem - Como evitar que o cabelo fique oleoso rápido: veja 6 dicas práticas e fáceis

Como evitar que o cabelo fique oleoso rápido: veja 6 dicas práticas e fáceis

Imagem - Veja 8 opções de corte de cabelo que dão volume aos cabelos finos e ralos

Veja 8 opções de corte de cabelo que dão volume aos cabelos finos e ralos

Mais recentes

Imagem - Vini Jr. deixa escapar detalhe que prova presença de Virginia Fonseca em sua casa

Vini Jr. deixa escapar detalhe que prova presença de Virginia Fonseca em sua casa
Imagem - 'Não era Anitta?': Entenda polêmica envolvendo madrinha do filho de MC Daniel e Lorena Maria

'Não era Anitta?': Entenda polêmica envolvendo madrinha do filho de MC Daniel e Lorena Maria
Imagem - Ator de Terra Nostra morreu tragicamente após cair em escada rolante

Ator de Terra Nostra morreu tragicamente após cair em escada rolante

MAIS LIDAS

Imagem - Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido
01

Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido

Imagem - Aquário, Leão e Libra receberão recado especial do Anjo da Guarda nesta quinta, 18 de setembro
02

Aquário, Leão e Libra receberão recado especial do Anjo da Guarda nesta quinta, 18 de setembro

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
03

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
04

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades