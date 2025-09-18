8 perfumes perfeitos para quem ama chocolate

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:00
Quem ama chocolate sabe que esse é um vício difícil de largar - mas ele não precisa ficar só na sobremesa. A área da perfumaria também encontrou um jeito de traduzir essa paixão em fragrâncias cheias de personalidade, que brincam com a cremosidade do cacau, a intensidade das trufas, o dulçor da baunilha e até o toque floral do heliotrópio, que lembra o chocolate. O resultado traz opções envolventes e quase “degustáveis”, que conquistam tanto mulheres quanto homens.
Essas fragrâncias se tornaram queridinhas porque unem o conforto de notas adocicadas à sofisticação de flores, especiarias e madeiras. Alguns são delicados e românticos, perfeitos para o dia a dia; outros são intensos e marcantes, ideais para noites especiais.
Reunimos aqui 8 perfumes que transformam o amor pelo chocolate em experiências olfativas únicas, com opções para diferentes gostos e bolsos.
Perfumes para quem ama chocolate
Com cacau, patchouli e pimenta-rosa, o Black XS for Her equilibra ousadia e feminilidade em um aroma doce, sensual e cheio de personalidade. Ideal para quem gosta de perfumes que se destacam sem perder a elegância.
Prós: fragrância elegante e marcante
Contras: fixação baixa
Doce e divertido, o Fantasy combina frutas tropicais com chocolate branco e cupcake, equilibrados por flores delicadas e fundo amadeirado. É uma opção acessível e envolvente para quem quer um perfume açucarado sem exagero.
Prós: agradável; bom custo-benefício; doce na medida
Contras: fixação e projeção fracas
Romântico e delicado, o Kenzo Amour traz notas aconchegantes de chá branco e arroz, mescladas a flores como cerejeira e frangipani. O fundo de baunilha e incenso deixa a fragrância suave, perfeita para o dia a dia.
Prós: frasco bonito; bom custo-benefício; suave para uso diário
Contras: fixação considerada fraca
Um verdadeiro ícone da perfumaria, Angel mistura algodão doce, frutas, caramelo e chocolate em um aroma gourmand intenso. Clássico e viciante, é ideal para quem gosta de perfumes que não passam despercebidos.
Prós: clássico da perfumaria; marcante; não enjoativo
Contras: fixação divide opiniões
Marcante e ousado, o Joop! Homme mistura especiarias como canela e cardamomo ao heliotrópio, que lembra chocolate, finalizando com baunilha e fava tonka. Uma fragrância intensa e sensual, mas que pode ser doce demais para alguns.
Prós: marcante; boa fixação; ótimo custo-benefício
Contras: pode ser enjoativo para alguns
Elegante e moderno, o Prada Candy Night traz laranja amarga e íris, equilibradas com patchouli e almíscar, e fecha com cacau e fava tonka. Um perfume noturno, marcante e doce sem ser enjoativo.
Prós: fragrância delicada; boa fixação; marcante
Contras: duração poderia ser maior na pele
Delicado e atemporal, o Trésor abre com rosa e damasco, evolui para notas de baunilha, íris e heliotrópio, e finaliza com âmbar e sândalo. É uma fragrância versátil, que combina tanto com ocasiões especiais quanto com o dia a dia.
Prós: versátil; queridinho de longa data
Contras: frasco pequeno pelo preço
O Bad Boy combina frescor cítrico e especiado com a profundidade do cacau torrado e da fava tonka. É sofisticado, moderno e traduz bem a dualidade masculina: ousado, intenso e ao mesmo tempo sensível.
Prós: fixação boa; fragrância marcante
Contras: pode não agradar fãs de perfumes masculinos tradicionais