8 perfumes perfeitos para quem ama chocolate

Opções femininas e masculinas misturam cacau, fava tonka e notas irresistíveis

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:00

Perfumes para quem gosta de chocolate Crédito: Shutterstock

Quem ama chocolate sabe que esse é um vício difícil de largar - mas ele não precisa ficar só na sobremesa. A área da perfumaria também encontrou um jeito de traduzir essa paixão em fragrâncias cheias de personalidade, que brincam com a cremosidade do cacau, a intensidade das trufas, o dulçor da baunilha e até o toque floral do heliotrópio, que lembra o chocolate. O resultado traz opções envolventes e quase “degustáveis”, que conquistam tanto mulheres quanto homens.

Essas fragrâncias se tornaram queridinhas porque unem o conforto de notas adocicadas à sofisticação de flores, especiarias e madeiras. Alguns são delicados e românticos, perfeitos para o dia a dia; outros são intensos e marcantes, ideais para noites especiais.

Reunimos aqui 8 perfumes que transformam o amor pelo chocolate em experiências olfativas únicas, com opções para diferentes gostos e bolsos.

Perfumes para quem ama chocolate 1 de 8

Black XS for Her Rabanne — a partir de R$ 470

Com cacau, patchouli e pimenta-rosa, o Black XS for Her equilibra ousadia e feminilidade em um aroma doce, sensual e cheio de personalidade. Ideal para quem gosta de perfumes que se destacam sem perder a elegância.

Prós: fragrância elegante e marcante

Contras: fixação baixa

Fantasy Britney Spears — a partir de R$ 158

Doce e divertido, o Fantasy combina frutas tropicais com chocolate branco e cupcake, equilibrados por flores delicadas e fundo amadeirado. É uma opção acessível e envolvente para quem quer um perfume açucarado sem exagero.

Prós: agradável; bom custo-benefício; doce na medida

Contras: fixação e projeção fracas

Kenzo Amour — a partir de R$ 459

Romântico e delicado, o Kenzo Amour traz notas aconchegantes de chá branco e arroz, mescladas a flores como cerejeira e frangipani. O fundo de baunilha e incenso deixa a fragrância suave, perfeita para o dia a dia.

Prós: frasco bonito; bom custo-benefício; suave para uso diário

Contras: fixação considerada fraca

Angel Mugler — a partir de R$ 500

Um verdadeiro ícone da perfumaria, Angel mistura algodão doce, frutas, caramelo e chocolate em um aroma gourmand intenso. Clássico e viciante, é ideal para quem gosta de perfumes que não passam despercebidos.

Prós: clássico da perfumaria; marcante; não enjoativo

Contras: fixação divide opiniões

Joop! Homme — a partir de R$ 207

Marcante e ousado, o Joop! Homme mistura especiarias como canela e cardamomo ao heliotrópio, que lembra chocolate, finalizando com baunilha e fava tonka. Uma fragrância intensa e sensual, mas que pode ser doce demais para alguns.

Prós: marcante; boa fixação; ótimo custo-benefício

Contras: pode ser enjoativo para alguns

Prada Candy Night — a partir de R$ 992

Elegante e moderno, o Prada Candy Night traz laranja amarga e íris, equilibradas com patchouli e almíscar, e fecha com cacau e fava tonka. Um perfume noturno, marcante e doce sem ser enjoativo.

Prós: fragrância delicada; boa fixação; marcante

Contras: duração poderia ser maior na pele

Trésor Lancôme — a partir de R$ 549

Delicado e atemporal, o Trésor abre com rosa e damasco, evolui para notas de baunilha, íris e heliotrópio, e finaliza com âmbar e sândalo. É uma fragrância versátil, que combina tanto com ocasiões especiais quanto com o dia a dia.

Prós: versátil; queridinho de longa data

Contras: frasco pequeno pelo preço

Bad Boy Carolina Herrera — a partir de R$ 480

O Bad Boy combina frescor cítrico e especiado com a profundidade do cacau torrado e da fava tonka. É sofisticado, moderno e traduz bem a dualidade masculina: ousado, intenso e ao mesmo tempo sensível.

Prós: fixação boa; fragrância marcante