Veja 8 opções de corte de cabelo que dão volume aos cabelos finos e ralos

Estilos como o bob com curtain bangs e o curly bob podem ajudar a dar uma encorpada

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:15

Corte de cabelo Crédito: Shutterstock/Reprodução

Os cabelos volumosos são o desejo de muita gente. Mas ter fios finos não significa precisar abrir mão de movimento e presença. Muitas vezes, o segredo não está em produtos caríssimos ou truques mirabolantes, mas sim no corte certo, que pode transformar completamente o visual e dar aquele volume tão sonhado. Seja em versões curtas, médias ou longas, existem opções que valorizam e criam a sensação de mais corpo e textura.

Se você quer conquistar um look encorpado e moderno, veja a seguir 8 cortes perfeitos para dar volume aos cabelos finos.

Corte pixie: O pixie é sinônimo de praticidade e modernidade. Mesmo em cabelos finos, ele cria a sensação de mais volume e movimento. A única exigência é a manutenção frequente no salão, já que o corte pede ajustes regulares. Mas a boa notícia é que, quanto mais aparar, mais saudáveis ficam as pontas, independentemente do comprimento.

Blunt cut: Clássico e elegante, o blunt cut é aquele corte reto, sem desfiar, que dá corpo e volume principalmente nas pontas. Além de proporcionar um visual mais encorpado, ele também garante um ar saudável aos fios, sendo perfeito para quem tem cabelo liso.

Corte em camadas: Para quem tem cachos, o corte em camadas é um verdadeiro aliado. Ele dá mais leveza, movimento e volume natural, valorizando a textura dos fios. Diferente do efeito em cabelos lisos, aqui as camadas realçam o formato e deixam o cabelo ainda mais cheio.

Bob com curtain bangs: Se o corte totalmente reto não faz seu estilo, experimente o bob com franja cortininha. As mechas que emolduram o rosto destacam a face e criam a impressão de fios mais encorpados. O resultado é um visual moderno, cheio de movimento e com volume natural.

Bob: O bob é democrático e cheio de versões: vai desde os curtinhos até os médios. O melhor é que ele funciona bem em diferentes texturas de cabelo, sempre trazendo leveza e volume. Uma aposta certeira para quem busca versatilidade.

Long bob em camadas com franja cortininha: Charmoso e sofisticado, o long bob em camadas é ideal para dar mais corpo aos fios finos. A franja cortininha complementa o corte, emoldurando o rosto e adicionando modernidade. O melhor de tudo? Funciona tanto em cabelos lisos quanto ondulados, garantindo movimento sem esforço.

Camadas leves: As camadas internas, também chamadas de invisíveis, são ótimas para dar textura e volume sem deixar os fios ralos. Essa técnica é perfeita para quem deseja manter os cabelos longos, já que as partes mais curtas ajudam a sustentar o peso do comprimento maior.

Curly bob: O curly bob é uma escolha incrível para quem tem cachos e quer valorizar o volume. Ele traz um visual moderno, despojado e cheio de personalidade. Para variar, você pode apostar na divisão lateral em ocasiões especiais, criando um efeito diferente e super estiloso.