Morte de Odete Roitman em Vale Tudo tem detalhes vazados; veja

Um dos finais já foi gravado e pode surpreender com autor do crime

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:43

Odete Roitman (Débora Bloch) em
Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

A nova versão de 'Vale Tudo' promete manter até o fim o mistério de 'quem matou Odete Roitman'. Para despistar a imprensa e possíveis vazamentos, a autora Manuela Dias decidiu gravar vários desfechos diferentes para o assassinato da ricaça, interpretada por Debora Bloch. Mas uma cena teve os detalhes divulgados.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, um dos finais gravados repete exatamente a cena clássica de 1988, quando Leila, que atualmente é interpretada por Carolina Dieckmmann, puxa o gatilho. 

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo
Marco Aurélio vai levar um tiro e desconfiará que Odete estará por trás do atentado por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, já que a ricaça renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
Celina foi usada diversas vezes por Odete por Reprodução
Heleninha Roitman pode matar a mãe após a ricaça ter feito a filha acreditar que matou o irmão gêmeo, Leonardo por Reprodução/Globo
1 de 7
César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo

Essa revelação tem gerado burburinho entre os fãs mais fiéis, que especulam se a produção irá seguir à risca o roteiro original. Na versão de 1988, Leila (Cássia Kis) mata Odete (Beatriz Segall) por engano, acreditando estar atirando em Maria de Fátima (Glória Pires), amante de seu marido Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Após o assassinato, ela foge do país com o marido e o filho.

Já no remake, há a chance de que Leila execute a vilã a mando de Marco Aurélio (Alexandre Nero), que tem travado uma guerra de poder com a dona da TCA. Antes da cena do assassinato, o executivo sofrerá um atentado, assim como Odete.

Esse, contudo, não foi o único final criado por Manuela Dias. Para manter o mistério no ar, a produção também escalou Cauã Reymond como possível assassino em outro desfecho alternativo.

Erros em Vale Tudo

Em erro bizarro, Afonso aparece com três mãos por Reprodução/TV Globo
Fátima (Bella Campos) gravou vídeo na vertical para os seguidores por Reprodução
Vídeo apareceu na horizontal por Reprodução
César (Cauã Reymond) apareceu conversando com a capinha do celular vazia por Reprodução
'Site de notícias' era um PDF por Reprodução
Imagens dos bastidores de outro programa do Grupo Globo 'invadiram' a novela por Reprodução
Raquel (Taís Araujo) joga crisântemos brancos no caixão por Reprodução
Flores viram 'magicamente' uma única rosa branca por Reprodução
Copo de Odete Roitman (Debora Bloch) virou uma xícara por Reprodução
César (Cauã Reymond) foi seguido por mulher em cena por Reprodução
1 de 10
Em erro bizarro, Afonso aparece com três mãos por Reprodução/TV Globo

