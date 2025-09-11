TELEVISÃO

Morte de Odete Roitman em Vale Tudo tem detalhes vazados; veja

Um dos finais já foi gravado e pode surpreender com autor do crime

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:43

Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

A nova versão de 'Vale Tudo' promete manter até o fim o mistério de 'quem matou Odete Roitman'. Para despistar a imprensa e possíveis vazamentos, a autora Manuela Dias decidiu gravar vários desfechos diferentes para o assassinato da ricaça, interpretada por Debora Bloch. Mas uma cena teve os detalhes divulgados.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, um dos finais gravados repete exatamente a cena clássica de 1988, quando Leila, que atualmente é interpretada por Carolina Dieckmmann, puxa o gatilho.

Essa revelação tem gerado burburinho entre os fãs mais fiéis, que especulam se a produção irá seguir à risca o roteiro original. Na versão de 1988, Leila (Cássia Kis) mata Odete (Beatriz Segall) por engano, acreditando estar atirando em Maria de Fátima (Glória Pires), amante de seu marido Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Após o assassinato, ela foge do país com o marido e o filho.

Já no remake, há a chance de que Leila execute a vilã a mando de Marco Aurélio (Alexandre Nero), que tem travado uma guerra de poder com a dona da TCA. Antes da cena do assassinato, o executivo sofrerá um atentado, assim como Odete.

Esse, contudo, não foi o único final criado por Manuela Dias. Para manter o mistério no ar, a produção também escalou Cauã Reymond como possível assassino em outro desfecho alternativo.