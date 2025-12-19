Acesse sua conta
Lucas Borbas publica carta aberta para Isabel Veloso e emociona: ‘Amar também confiar quando já não temos forças’

Esposo de influenciadora que trava luta contra câncer emocionou com texto publicado nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:15

Lucas Borbas acompanha todo o processo de tratamento de Isabel Veloso
Lucas Borbas acompanha todo o processo de tratamento de Isabel Veloso Crédito: Reprodução | Instagram

Lucas Borbas, esposo de Isabel Veloso, internada desde o dia 26 de novembro, após uma crise respiratória que a levou a intubação, fez uma carta aberta emocionante nas redes sociais. No texto publicado em perfil do Instagram, Lucas relembra os momentos que passou junto ao lado da esposa, e como tem sido triste vê-la internada novamente, e como os últimos dias têm sido difíceis.

“Você foi a minha oração naquela madrugada em que pedi a Deus apenas uma chance de ter uma família”, iniciou Lucas no texto.

“Mas também sei do seu coração. Sei que você não gostaria de sofrer. E por isso, com a alma rasgada, eu entrego o melhor nas mãos de Deus. Não por desistência, mas por amor. Porque amar também é confiar quando já não temos forças”, relatou Lucas no texto.

Isabel Veloso por Reprodução

Confira texto na íntegra:

Carta aberta para o amor da minha vida ?❤️

Independente do que aconteça, meu amor, eu quero que todos saibam.

Você foi a minha oração naquela madrugada em que pedi a Deus apenas uma chance de ter uma família.

Você foi a alegria nos meus dias frustrantes, a resposta silenciosa quando eu já não sabia mais o que pedir. Conhecer você naquele dia foi, sem exagero, a melhor coisa que já me aconteceu. Viver esse sonho ao seu lado, construir uma família, chamar isso de nós, sempre foi uma dádiva.

Eu sei que aí dentro dói.

Eu sei que existem dores que ninguém vê e batalhas que só você conhece.

E como seu marido, eu luto. Luto até o fim. Luto com o que tenho, com o que sou, com cada pedaço do meu coração.

Mas também sei do seu coração. Sei que você não gostaria de sofrer. E por isso, com a alma rasgada, eu entrego o melhor nas mãos de Deus. Não por desistência, mas por amor. Porque amar também é confiar quando já não temos forças.

Seja qual for o caminho, saiba disso: você já mudou a minha história. Já me fez viver o que muitos passam a vida inteira sem conhecer. Você me fez pai, me fez marido, me fez família.

E isso, isso ninguém jamais poderá tirar de nós.

Eu te amo. Hoje, sempre, e além”.

Isabel Veloso

