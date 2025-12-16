Acesse sua conta
Pai de Isabel Veloso desabafa sobre angústia com ausência de notícias sobre a filha: 'Está nas mãos do Pai'

Joelson Veloso emocionou os seguidores ao falar sobre o momento delicado vivido pela família

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:25

Isabel Veloso com o pai, Joelson Veloso
Isabel Veloso com o pai, Joelson Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Pai de Isabel Veloso, Joelson Veloso emocionou seguidores ao fazer um desabafo, na manhã desta terça-feira (16), sobre o momento delicado vivido pela família. Ele lamentou a ausência de notícias sobre quadro clínico da filha, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Erasto Gaertner, no Paraná.

"Quando o silêncio das notícias aperta o coração e a angústia tenta nos dominar, é nessa hora que a fé precisa falar mais alto", escreveu Joelson, que também destacou a importância da fé neste momento.

Marido atualizou quadro de saúde de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram

"Confiar em Deus, mesmo sem entender, é um ato de amor e esperança. Seguimos em oração, acreditando que Ele está cuidando de cada detalhe. Isabel está nas mãos do Pai, e n’Ele temos nossa confiança", completou.

Na última segunda-feira (15), o marido de Isabel, Lucas Borbas, falou sobre o estado de saúde da influenciadora, e afirmou que ela permanecia estável, sedada e sob cuidados intensivos, enquanto a equipe médica aguardava o resultado de exames. Entre eles, uma biópsia do intestino, considerada fundamental para esclarecer o que está acontecendo.

Story do pai de Isabel Veloso
Story do pai de Isabel Veloso Crédito: Reprodução

