Nada fica igual: terça-feira (16 de dezembro) traz ajustes que mudam o rumo emocional dos signos este mês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:16
A energia desta terça-feira não permite que tudo siga como antes. O dia 16 de dezembro chega com movimentos astrológicos que empurram para ajustes inevitáveis, internos e externos. É aquele tipo de dia em que algo “incomoda”, mas justamente para provocar mudança.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Verdades aparecem, padrões emocionais são questionados e decisões pedem mais responsabilidade afetiva. Quem resiste pode sentir desgaste. Quem aceita o movimento tende a crescer.
Mensagem central: mudar agora evita crises maiores depois.