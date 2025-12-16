Acesse sua conta
Nada fica igual: terça-feira (16 de dezembro) traz ajustes que mudam o rumo emocional dos signos este mês

O céu aponta mudanças internas que exigem coragem e consciência

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:16

Signos podem atrair energias sombrias
Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

A energia desta terça-feira não permite que tudo siga como antes. O dia 16 de dezembro chega com movimentos astrológicos que empurram para ajustes inevitáveis, internos e externos. É aquele tipo de dia em que algo “incomoda”, mas justamente para provocar mudança.

Shawn Mendes retorna ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia do Rio

Shawn Mendes retorna ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia do Rio

'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (16) prometem prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (16) prometem prosperidade

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Verdades aparecem, padrões emocionais são questionados e decisões pedem mais responsabilidade afetiva. Quem resiste pode sentir desgaste. Quem aceita o movimento tende a crescer.

Mensagem central: mudar agora evita crises maiores depois.

Gaby Spanic acusa ex-empresário de sumir com R$ 5 milhões após 'A Fazenda 17'

Gaby Spanic acusa ex-empresário de sumir com R$ 5 milhões após 'A Fazenda 17'

Sérgio Malheiros estreia em 'Êta Mundo Melhor!' e promete caos com triângulo amoroso

Sérgio Malheiros estreia em 'Êta Mundo Melhor!' e promete caos com triângulo amoroso

Em meio à polêmica, Ratinho recebe Flávio Bolsonaro e reforça: 'O SBT é isento'

Em meio à polêmica, Ratinho recebe Flávio Bolsonaro e reforça: 'O SBT é isento'

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Estes 3 signos são os queridinhos do universo hoje (16 de dezembro)

Cor e número da sorte de hoje (16 de dezembro): oportunidades financeiras inesperadas movimentam o dia

Tarot aponta reviravoltas e viradas de sorte que mexem com os signos nesta terça (16 de dezembro)

O ciclo da solidão se rompe para 3 signos após o dia de hoje (16 de dezembro), e o alívio é imediato

Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um presente poderoso do universo hoje (16 de dezembro)

Anitta surpreende ao aparecer com 'novo rosto': 'Conseguiu rejuvenescer'

Anitta surpreende ao aparecer com 'novo rosto': 'Conseguiu rejuvenescer'
Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias
4 drinques natalinos para entrar no clima das festas

4 drinques natalinos para entrar no clima das festas

Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)
01

Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)

Por que alguns signos parecem 'abençoados' enquanto outros vivem ondas de azar? Astrólogos explicam
02

Por que alguns signos parecem 'abençoados' enquanto outros vivem ondas de azar? Astrólogos explicam

Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa
03

Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa

Cor e número da sorte de hoje (16 de dezembro): oportunidades financeiras inesperadas movimentam o dia
04

Cor e número da sorte de hoje (16 de dezembro): oportunidades financeiras inesperadas movimentam o dia