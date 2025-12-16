ASTROLOGIA

Nada fica igual: terça-feira (16 de dezembro) traz ajustes que mudam o rumo emocional dos signos este mês

O céu aponta mudanças internas que exigem coragem e consciência

A energia desta terça-feira não permite que tudo siga como antes. O dia 16 de dezembro chega com movimentos astrológicos que empurram para ajustes inevitáveis, internos e externos. É aquele tipo de dia em que algo “incomoda”, mas justamente para provocar mudança.

Verdades aparecem, padrões emocionais são questionados e decisões pedem mais responsabilidade afetiva. Quem resiste pode sentir desgaste. Quem aceita o movimento tende a crescer.