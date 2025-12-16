TELEVISÃO

Em meio à polêmica, Ratinho recebe Flávio Bolsonaro e reforça: 'O SBT é isento'

Apresentador falou sobre neutralidade após polêmica envolvendo a presença de Lula no lançamento do SBT News

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 12:21

Após polêmicas, Ratinho recebe Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução/SBT

Em meio ao barulho nas redes sociais e às críticas direcionadas ao SBT nos últimos dias, o Programa do Ratinho recebeu o senador Flávio Bolsonaro (PL) na noite desta segunda-feira (15). Logo na abertura da atração, o apresentador fez questão de abordar a controvérsia e reafirmar a posição da emissora diante do cenário político polarizado do país.

Ratinho relembrou as reações negativas provocadas pela participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de lançamento do SBT News e criticou o que classificou como uma distorção da realidade. “A nossa emissora sofreu uma série de críticas por causa de um país dividido”, disse o comunicador, ao apontar o impacto das redes sociais nesse processo.

Segundo ele, ganhou força uma narrativa equivocada sobre o posicionamento político da empresa. "Criou-se a falsa ideia de que o SBT pertence a um lado político. Isso mostra o quanto o Brasil precisa ser repensado", afirmou.

Ratinho foi direto ao reforçar que o canal não adota alinhamento partidário. "O SBT não tem partido e nunca teve. É uma emissora isenta. Transformaram o lançamento de um canal de notícias em fanatismo político. Isso beira a ignorância", disparou. O apresentador também destacou que a emissora respeita as instituições e defende a pluralidade de ideias.

Veja momentos de Zezé di Camargo 1 de 48

De acordo com ele, o evento de lançamento do SBT News contou com convidados de diferentes correntes políticas e representantes dos três poderes. Ratinho ainda lembrou que a tradição de abrir espaço para políticos sempre fez parte da história do canal, desde os tempos de Silvio Santos. "Seja de direita, centro ou esquerda, o SBT seguirá os princípios deixados pelo Silvio", completou.

Mais cedo, Flávio Bolsonaro também participou do Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, onde falou sobre a repercussão envolvendo o SBT, comentou a pré-candidatura à Presidência em 2026 e abordou a situação jurídica de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão em regime fechado no processo relacionado à trama golpista.

Além da polêmica política, o SBT também enfrentou pressão após o cantor Zezé Di Camargo publicar um vídeo nas redes sociais pedindo a retirada do especial de Natal Natal é Amor, que iria ao ar na quarta-feira (17), após o Programa do Ratinho. A emissora confirmou o cancelamento da exibição.

Inauguração do SBT News 1 de 9

Em nota enviada à imprensa, o SBT informou que divulgará em breve qual atração ocupará o horário. O vídeo de Zezé, publicado na segunda-feira (15), causou surpresa nos bastidores e levou a direção da emissora a se reunir nas primeiras horas da manhã seguinte.