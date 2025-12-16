Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em meio à polêmica, Ratinho recebe Flávio Bolsonaro e reforça: 'O SBT é isento'

Apresentador falou sobre neutralidade após polêmica envolvendo a presença de Lula no lançamento do SBT News

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 12:21

Após polêmicas, Ratinho recebe Flávio Bolsonaro
Após polêmicas, Ratinho recebe Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução/SBT

Em meio ao barulho nas redes sociais e às críticas direcionadas ao SBT nos últimos dias, o Programa do Ratinho recebeu o senador Flávio Bolsonaro (PL) na noite desta segunda-feira (15). Logo na abertura da atração, o apresentador fez questão de abordar a controvérsia e reafirmar a posição da emissora diante do cenário político polarizado do país.

Ratinho relembrou as reações negativas provocadas pela participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de lançamento do SBT News e criticou o que classificou como uma distorção da realidade. “A nossa emissora sofreu uma série de críticas por causa de um país dividido”, disse o comunicador, ao apontar o impacto das redes sociais nesse processo.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (16) prometem prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (16) prometem prosperidade

Imagem - Simone Mendes revela atitude discreta após separação de Ivete Sangalo

Simone Mendes revela atitude discreta após separação de Ivete Sangalo

Imagem - Gaby Spanic acusa ex-empresário de sumir com R$ 5 milhões após 'A Fazenda 17'

Gaby Spanic acusa ex-empresário de sumir com R$ 5 milhões após 'A Fazenda 17'

Segundo ele, ganhou força uma narrativa equivocada sobre o posicionamento político da empresa. "Criou-se a falsa ideia de que o SBT pertence a um lado político. Isso mostra o quanto o Brasil precisa ser repensado", afirmou.

Ratinho foi direto ao reforçar que o canal não adota alinhamento partidário. "O SBT não tem partido e nunca teve. É uma emissora isenta. Transformaram o lançamento de um canal de notícias em fanatismo político. Isso beira a ignorância", disparou. O apresentador também destacou que a emissora respeita as instituições e defende a pluralidade de ideias.

Veja momentos de Zezé di Camargo

Cantor Zezé Di Camargo por Reprodução | Redes Sociais
Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele por Reprodução/Instagram
Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele por Reprodução/Instagram
Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele por Reprodução/Instagram
Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele por Reprodução/Instagram
Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo com Graciele e cantor dando 'conferida' em fã por Reprodução
Zezé Di Camargo e Luciano por Reprodução
Zezé Di Camargo convidou 'fã gata' da plateia para camarim por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e filha por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo com fãs por Reprodução
Zezé di Camargo por Reprodução
Zezé di Camargo por Reprodução
Zezé di Camargo por Reprodução
Zezé di Camargo por Reprodução
Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Nora e filho de Zezé Di Camargo acusam Graciele de criar perfil fake por Reprodução
Clara e Zezé di Camargo por Reprodução
Zezé di Camargo e Gracielle Lacerda por Divulgação
Zeze di Camargo e Lulu Santos por Divulgação
Zeze di Camargo e Lulu Santos por Divulgação
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo anunciam gravidez por Redes sociais
Zezé Di Camargo e Zilu por Redes sociais
Zezé DI Camargo e Luciano por Divulgação
Zezé Di Camargo e Wanessa por Reproduçaõ
Igor Camargo, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Redes sociais
Igor, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Redes sociais
Zezé Di Camargo e Graciele por Redes sociais
Zezé Di Camargo por Divulgação
Zezé Di Camargo perde a voz novamente em show, e tem microfone cortado por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo imita um dos irmãos gêmeos Ângelo e Augusto Maia em encontro após show por Reprodução/Redes sociais
Zezé Di Camargo e Luciano perdem acervo de anos em incêndio por YouTube
1 de 48
Cantor Zezé Di Camargo por Reprodução | Redes Sociais

De acordo com ele, o evento de lançamento do SBT News contou com convidados de diferentes correntes políticas e representantes dos três poderes. Ratinho ainda lembrou que a tradição de abrir espaço para políticos sempre fez parte da história do canal, desde os tempos de Silvio Santos. "Seja de direita, centro ou esquerda, o SBT seguirá os princípios deixados pelo Silvio", completou.

Mais cedo, Flávio Bolsonaro também participou do Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, onde falou sobre a repercussão envolvendo o SBT, comentou a pré-candidatura à Presidência em 2026 e abordou a situação jurídica de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão em regime fechado no processo relacionado à trama golpista.

Além da polêmica política, o SBT também enfrentou pressão após o cantor Zezé Di Camargo publicar um vídeo nas redes sociais pedindo a retirada do especial de Natal Natal é Amor, que iria ao ar na quarta-feira (17), após o Programa do Ratinho. A emissora confirmou o cancelamento da exibição.

Inauguração do SBT News

Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Ricardo Stuckert
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Ricardo Stuckert
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Ricardo Stuckert
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Ricardo Stuckert
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Ricardo Stuckert
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Ricardo Stuckert
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Ricardo Stuckert
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Ricardo Stuckert
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Ricardo Stuckert
1 de 9
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Ricardo Stuckert

LEIA MAIS SOBRE O CASO

SBT cancela exibição de especial de Natal com Zezé Di Camargo após cantor criticar presença de Lula na emissora

Filha de Silvio Santos rebate críticas de Zezé Di Camargo por presença de Lula no SBT: 'Mal interpretadas'

Zezé Di Camargo pede que SBT retire especial de Natal após presença de Lula na emissora

Silvia Abravanel curte comentário crítico às irmãs após convite a Lula e Alexandre de Moraes no SBT News

Geraldo Luís deixa o SBT após apenas 4 meses; 'Aqui Agora' pode sair do ar

Em nota enviada à imprensa, o SBT informou que divulgará em breve qual atração ocupará o horário. O vídeo de Zezé, publicado na segunda-feira (15), causou surpresa nos bastidores e levou a direção da emissora a se reunir nas primeiras horas da manhã seguinte.

No pronunciamento, o cantor, que apoiou Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, criticou a postura recente do canal, especialmente após a participação do presidente Lula no lançamento do SBT News. Segundo Zezé, a linha editorial adotada pela emissora deixou de dialogar com suas convicções pessoais, o que motivou o pedido público.

Leia mais

Imagem - Um dia de verdades e ajustes: veja o recado do céu para o seu signo hoje (16 de dezembro)

Um dia de verdades e ajustes: veja o recado do céu para o seu signo hoje (16 de dezembro)

Imagem - Sérgio Malheiros estreia em 'Êta Mundo Melhor!' e promete caos com triângulo amoroso

Sérgio Malheiros estreia em 'Êta Mundo Melhor!' e promete caos com triângulo amoroso

Imagem - Shawn Mendes retorna ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia do Rio

Shawn Mendes retorna ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia do Rio

Tags:

Sbt Flávio Bolsonaro Ratinho sbt News

Mais recentes

Imagem - Um dia de verdades e ajustes: veja o recado do céu para o seu signo hoje (16 de dezembro)

Um dia de verdades e ajustes: veja o recado do céu para o seu signo hoje (16 de dezembro)
Imagem - Neurocientista ensina a identificar se você está presa em um relacionamento tóxico

Neurocientista ensina a identificar se você está presa em um relacionamento tóxico
Imagem - Esta é a pior bebida para o coração, alerta cardiologista

Esta é a pior bebida para o coração, alerta cardiologista

MAIS LIDAS

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
01

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
03

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’