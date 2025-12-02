TELEVISÃO

Geraldo Luís deixa o SBT após apenas 4 meses; 'Aqui Agora' pode sair do ar

Mudança foi confirmada pela emissora, que deixou uma possível parceria no futuro em aberto

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:31

Geraldo Luís Crédito: Reprodução/SBT

Geraldo Luís não é mais funcionário do SBT. O jornalista foi desligado da emissora no fim da manhã desta terça-feira (2). Ao longo de sua passagem, o apresentador conduziu o "Aqui Agora" ao lado de Dani Brandi e Marco Pagetti. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da empresa.

O profissional havia chegado ao 'Aqui Agora' há cerca de quatro meses, no dia 4 de agosto. Na época, o SBT fez mistério e anunciou uma "arma secreta" contra a concorrência.

Os índices de audiência do telejornal policial, porém, não estavam sendo satisfatórios, e o próprio programa estaria com os dias contados. Isso, porém, não foi confirmado pela assessoria, que informou apenas que a atração permanece sob apresentação de Dani Brandi e passa a contar com o jornalista Darlisson Dutra no time.

Ainda segundo o comunicado, "Geraldo segue agora para novos projetos em sua trajetória, que envolve novas parcerias para o ano de 2026". A nota ainda deixa uma possível parceria em aberto para o futuro. "O SBT e Geraldo Luís não se despedem, mas sim, deixam com carinho um quem sabe, até breve!".