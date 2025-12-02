O AMOR ESTÁ NO AR

Heloisa Périssé posa com nova namorada em aniversário de Walcyr Carrasco

Atriz surge em clima de romance com Leticia Prisco durante a festa de aniversário do autor Walcyr Carrasco

Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:07

Heloisa Périssé posa com a namorada em festa de Walcyr Carrasco Crédito: Reprodução/Instagram

Heloisa Périssé, 59 anos, surgiu em clima de romance ao lado da nova namorada, Leticia Prisco, 46, durante a festa de aniversário de Walcyr Carrasco, realizada nesta segunda-feira (2). A atriz compartilhou no Instagram uma galeria de fotos do evento, onde aparece ao lado da parceira e de amigos como Otaviano Costa, Rainer Cadete e Amora Mautner.

Nas imagens, Heloisa e Leticia posam juntas em clima de sintonia e descontração. O registro marca uma das primeiras aparições públicas do casal, que recebeu inúmeros elogios de fãs e amigos nos comentários.

A atriz também aproveitou o post para homenagear Walcyr Carrasco, que completou 74 anos. "Ao amado Walcyr, toda a felicidade do mundo ainda é pouco! Obrigada, meu querido, pela Zulma, que apesar de odiada, eu amo [risos]. Que Deus te abençoe em tudo! Agora não sou só fã do artista, mas também do ser humano", escreveu, citando sua personagem na novela Êta Mundo Melhor!.